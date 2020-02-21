【網球】費達拿開刀治右膝傷患　再次缺席法網冀爭第9次溫網寶座

去年在紅土場復出的「瑞士天王」費達拿，在法國網球公開賽4強不敵老對手拿度止步。不過，「瑞士天王」今年將再次缺席法網，因為他在早前接受右膝手術，需要休養，希望在溫網前復出。

年屆38歲的費達拿（Roger Federer），近年健康保持不錯狀態，使他以高齡繼續具有一定競爭力。「費天王」曾於2016年至18年連續缺席三屆法網，去年再次征戰紅土場。雖然是球迷的一大喜訊，但擔心他是否準備高掛球拍，幸好他仍未言退，在剛結束的澳網亦殺入4強。

費達拿宣布接受右膝手術，並希望在溫網前復出。（資料圖片／Getty Images）

延伸閱讀：費達拿表明心跡冀戰奧運 「若有獎牌已是非常瘋狂」

費達拿早前透過個人社交網站，公布自己因傷將會暫別球場一段時間，並力爭在他最擅長的溫網前復出，衝擊第9度奪標。費達拿說：「我的右膝傷患一直困擾我，而我希望將它根治，所以我早前與團隊商量後，決定接受手術並已經完成。主診醫生亦相當有信心我可以百分百回復。因為休養的關係，我將錯過邁阿密及法網等多項賽事，並努力爭取在草場賽季復出，我急不及待再度出賽。」

「費天王」早前曾明言希望出戰東京奧運，力爭個人首面的個人賽金牌，若果他如期在6月底的溫網前復出，相信將無礙他出戰在7月底舉行的東京奧運，但如今受武漢肺炎（新型冠狀病毒）肆虐影響，使今屆奧運仍充滿變數。

費達拿在去年再戰法網後，今年再度缺席。（資料圖片／Getty Images）