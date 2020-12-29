【足球熱話】土超施華斯堡隊長罕見被逐　以科技反駁球證出事

科技發達，現時歐洲聯賽有VAR及門線技術等科技協助球證判決，怎可能只有球證是「一言堂」，土超球隊施華斯堡顯示以科技反擊球證判決，「你有VAR，我都有電話」，可惜卻因為這部電話，施華斯堡隊長因而被逐離場。

今輪土超聯賽，土耳其老牌球會比錫達斯主場鬥施華斯堡，主隊上半場領先一球，施華斯堡完半場前十人應戰，哈根阿斯蘭（Hakan Arslan）兩黃一紅被逐。以寡凌眾的施華斯堡戰至完場前，再被比錫達斯連入兩球，奠定勝局，最終比錫達斯淨勝3球完場。

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施華斯堡隊長哈根阿斯蘭完半場被逐離場，但該名32歲的中場球員，並沒有在場上作出任何粗野攔截，或向對手使出暴力行徑，卻因一個令人無語的理由被趕出場。半場哨子聲響起後，球證正返回更衣室時，被施華斯堡眾將圍着投訴。有證據有理據，哈根阿斯蘭「有片有真相」，出動電話展示球證，指出球證早前的判決錯誤。

哈根阿斯蘭憑電話被逐逐格睇：

+ 2 + 2 + 2

「球證球證，畀啲嘢你睇！」，哈根阿斯蘭再三擋住球證的去路，並高舉電話向球證展示證據，球證覺得被冒犯，向該名施華斯堡隊長出示黃牌。據理力爭的哈根阿斯蘭繼續向球證展示電話，「睇呀！你同我睇呀！」，無緣領黃後當然不滿，更把怒火付諸行為，把電話怒擲至地上，並發脾氣怒踢場邊東西，結果球證再向他出示另一面黃牌，一口氣連取兩張黃牌被逐。

[Sivasspor - Besiktas] During the match, a player was sent off for showing a replay to the referee on his mobile phone



pic.twitter.com/9QORVkwYRW — Petey Pabs (@peteypabsfut) December 29, 2020

球證不容許其他球員對判決指手劃腳，說三道四，即使有證有據亦視為無物，最終解決了提出問題的人，哈根阿斯蘭沒有傷害對手球員，卻因傷害球證的自尊而被逐離場，實屬是在球場罕見。

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