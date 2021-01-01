【西甲】美斯海外置業地點露玄機　下一站開估　不是曼城也非PSG

邁向新一年，轉會窗重開在即，美斯去向持續備受關注。此時西班牙傳來震撼彈——美斯到西班牙以外地方置業。 足球員的置業地點，往往揭露他們加盟的下一支球隊誰屬，美斯買新樓位置爆出大冷門，既非曼徹斯特，也不是巴黎，而是美國邁阿密。

美斯日前才接受西班牙名嘴Jordi Évole獨家訪問，大爆今年夏天他跟巴塞前會長巴圖美奧的種種恩怨，期間沒有表明今季之後的去向。他跟巴塞合約到明年6月底完結，1月轉會窗重開便可自由跟其他球會接洽，美斯卻肯定地說：「我不會跟其他球會洽談，我會等待球季6月完結時再作決定。」

阿根廷球王不欲多談下季去向，言談間卻十分嚮往日後到美國生活和比賽。以為他只是隨日說說，不料西班牙電台Cadena Ser報道指，美斯原來已在美國置業，認真計劃一家人移居當地生活。

【西甲】美斯大爆今夏幾乎離隊內幕 預告離開巴塞後下一站目的地

美斯的下一站可能真的是美國。（Getty Images）

【美斯買入的美國豪宅有什麼特別？】（按圖放大）

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為子女將來移民美國？

Cadena Ser電台查證後發現，美斯一年半之前已在美國邁阿密超級豪宅大樓Porsche Design Tower，購入一個單位。

該楝外型時尚的摩天住宅大樓2017年落成，樓高60層，位處邁阿密著名海灘Sunny Isles Beach區域，跟巴塞隆拿一樣被陽光與海灘包圍。據悉美斯買入的單位至少用上800萬歐元，Porsche Design Tower最特別的地方的大廈的電梯可讓住戶的車子「搭𨋢」，再直接駛入屋內。

來自巴塞隆拿的電台節目主持人Jose Antonio Ponseti聲稱，「美斯希望留在巴塞隆拿到2023年，然後移居邁阿密，讓他的孩子可以入大學前到美國讀書。」

【重溫：美斯去向網民瘋狂改圖】（按圖進入）

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如果Jose Antonio Ponseti說法屬實，即是說33歲的美斯至少會留在巴塞隆拿多兩年才離隊。

由於Porsche Design Tower跟前英格蘭隊長碧咸做班主的國際邁阿密只有25分鐘車程，因此估計美斯離開巴塞後，很大機會加盟這支新成立的美職聯（MLS）球隊，而非一直盛傳的英超球隊曼城或法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），可算是爆出一個不小的冷門。

不過他日前接受Jordi Évole訪問時曾說過，「我一直幻想自己能夠享受在美國生活和踢足球，那兒的聯賽會如何，生活又會如何。」從他已在當地置業，足見美斯或許真的有此打算，並非隨便說說。

明年6月約滿的球壇巨星：（按圖放大）