【西甲】美斯大爆今夏幾乎離隊內幕　預告離開巴塞後下一站目的地

美斯今夏要求離開巴塞隆拿的鬧劇，似乎已隨會長巴圖美奧下台告一段落，不過1月又到，冬季轉會窗重開在即，剩下最後6個月合約的他可自由跟其他球會洽談，再次掀起他的前途問題。 近日他接受西班牙一電視台專訪，剖白心路歷程，在去與留之間，有點想法卻又舉棋不定。

美斯接受西班牙名嘴Jordi Évole獨家訪問，節目在當地免費電視台La Sexta播出。說起今年10月在不信任動議前下台的巴塞隆拿前會長巴圖美奧，球王心中仍然有氣：「之前我用上整年時間告訴他我想離隊，要求他協助，他只是不停說：『不，不，不』，所以我最後逼不得已才用掛號傳真（burofax），顯示我是認真的，提出正式要求。」

即使感激球會給他的一切，但美斯感覺一個循環已經完結，需要作出轉變。他仍渴望衝擊歐聯和聯賽冠軍，換來的是：「會長不想讓我走，然後他開始爆料放風，令我看來是個壞人。」

美斯接受西班牙名嘴Jordi Évole獨家訪問。

巴圖美奧激嬲美斯的不止阻止他離隊一事，還有逼走老友蘇亞雷斯，讓對方免費轉投馬體會，「他在很多事情上講大話，老實說，真是太多了，我不想說出私人內容，但我可以肯定過去幾年來有很多件事（巴圖美奧說謊）。」事情已經發生，他只可以接受，「我仍然很平靜，去做當下正確的事情。」

大家最關心的，當然是他的前途問題。面對這個問題，他的回應斬釘截鐵。

美斯早前入選金球獎史上夢幻一隊，點擊觀看尚有誰入選：（按圖放大）

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難離難捨巴塞隆拿

1月轉會窗重開在即，美斯受訪當天正值聖誕當日，只差一個多星期便可跟其他球會接洽，他卻肯定地說：「我不會跟其他球會洽談，我會等待球季6月完結時再作決定。」他強調，「最重要的是為球隊着想，嘗試贏得錦標，不要受其他因素影響分心。」

「我不知道將來會發生什麼事，未來6個月，我只會專注我們面前的事。」球季完結，他跟巴塞是否會各行各路？「我實在不應該告訴你再次後的事，因為連我自己也不知道。」

留隊看似沒可能之時，他說：「我知道巴塞隆拿球迷仍然愛我，仍然想我留隊，但當一切事情發生後有很多其他部分並非如此，而你必須作出對球會和我最好的決定。」即係點？「毫無疑問，我一直會以我的心和腦來處理這件事。」繼續答完等如無答，各位乖乖等多6個月靜觀其變吧。

明年6月約滿的球壇巨星：（按圖放大）

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尼馬說下季想跟美斯踢同一隊，美斯說巴塞無錢，舊朋友再會面或許要相約在巴黎。（Getty Images）

怒揭球會一盤爛帳

巴塞隆拿是全球吸金力最強球隊，可是近年不斷揮霍無度加上財政混亂，在疫情中陷入困境。美斯大爆球會財政狀況「十分、十分之差」，「要回復我們昔日的位置相當困難，新會長要扭轉乾坤殊不容易。」

他希望無論誰人當選，也可帶領巴塞重拾輝煌。巴塞舊隊友尼馬日前說希望來季可跟美斯做隊友，阿根廷球王說兩人仍有聯絡，在魯營穿上同一件球衣卻近乎無可能，「簽入高質素球員有難度，因為我們根本無錢。」他說就算尼馬肯減人工，「你如何付轉會費給PSG？新會長必須很聰明，令一切重返軌道。」他沒有說的是，兩人可以一起穿上PSG球衣。

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嚮往到美國發展

避談對他志在必得的曼城或PSG，美斯對日後生涯卻侃侃而談，「我一直幻想自己能夠享受在美國生活和踢足球，那兒的聯賽會如何，生活又會如何。」

他還說，希望日後不再是足球員時，能以另一個身份重返巴塞隆拿——不是當上教練，而是體育總監。

今年夏天，巴塞、西甲甚至美斯本人，均未就他離隊做好心理準備。相信一個球季之後，應該是時候放手，放開所有，讓此更自由，不過阿仔或許是時候要跟同學仔忍着淚說聲Goodbye了。

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