【行山】周嘉儀元旦清早行元荃古道　捉緊紅葉季節的尾巴

撰文：顏銘輝
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前無綫新聞主播周嘉儀（Venus）趁元旦假期，又再親親大自然，到元荃古道行山。周嘉儀今早與網民分享多張她與紅葉的合照，但從相中得見，紅葉已有凋零跡象。漁護署昨日更新「紅葉指數」，表示部分紅葉已落。
今個秋冬頻頻去行山的周嘉儀，元旦日大清早就起床，在寒冷天氣下行山，到元荃古道郊遊。她表示：「用最正面嘅心情迎接新嘅一年，懷着笑容迎接每一天。」周嘉儀穿上長袖衫褲，還加多件羽絨背心，並戴上冷帽。
【周嘉儀元旦到元荃古道行山】
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周嘉儀上載了多張跟紅葉的合照，但見樹枝上的紅葉不多，有點疏落。據漁護署在除夕更新的大欖郊野公園楓香林紅葉情報，雖然「紅葉指數」仍維持B級、即是紅的水平，但漁護署補充了一句，指部分紅葉已落，而且落分樹木的紅葉非常疏落。看來今個紅葉季節已經接近尾聲了。
部分樹木的紅葉非常疏落。（郊野公園教育活動計劃Facebook）
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