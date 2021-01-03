蘇超︱謝拉特複製高普利物浦成功方程式　流浪雙殺些路迪拋離19分

蘇超曾經由些路迪與格拉斯哥流浪輪流稱霸，不過後者隨財困到賣盤已沉寂多年，對上一次奪得聯賽冠軍已是2011年的事。2018年夏天球隊大膽起用沒有一隊領軍經驗的利物浦名宿謝拉特，一年半過後，似乎初見收成。 流浪在「老字號打吡」1：0擊敗些路迪，今季成功雙殺死敵，聯賽優勢擴大至19分。謝拉特在流浪的成功，跟利物浦亦有莫大關連。

謝拉特掛靴後旋即在2017年初回到利物浦當青年軍教練，同年4月獲委任為U18領隊，紅軍主帥高普對他讚賞有加，一年後格拉斯哥流浪即找上紅軍傳奇。

流浪曾在2012年破產，及後經歷賣盤，期間戰績陷入低迷。球隊積弱已久，2018年謝拉特上任後戰積縱有所改善，惟仍未能扭轉些路迪獨大局面。他運用人脈，不斷向紅軍借用有潛質的小將，伊查利亞 （Ovie EJARIA）、賴恩堅特 （Ryan KENT）、舒爾奧祖（Sheyi OJO）先後加盟，法拿根（Jon Flanagan）更是免費轉會。即使最終只有賴恩堅特一人合用留隊至今，利物浦2019年願以700萬英鎊筍價放人，多少也是畀面謝拉特的緣故。

謝拉特執教格拉斯哥流浪踏入第三季，可望進入「收成期」。（路透社）

複製高普成功方程式

借用利物浦奇兵策略未竟全功，謝拉特索性將高普的一套複製到流浪，結果今季即收奇效。戰至第22周已兩度擊敗些路迪，在聯賽榜遙遙領先少踢3場的對手19分，擊敗些路迪後，本土主場賽事維持100%勝率，22場聯賽攻入57球只失5球。

跟利物浦一樣，謝拉特帶領的些路迪亦是踢433或4231陣式，在433陣式之中，3個中場球員同樣為球隊作出犧牲，主要以掃蕩工作為主，將攻勢留給一雙翼衛策動。右閘達華尼亞（James TAVERNIER）就是謝拉特的阿歷山大阿諾特，他今季32已上陣已攻入驚人的17球和助攻14次，左閘波拿巴列錫（Borna BARISIC）則是流浪版的羅拔臣，此子今季29次上陣已10次交出助攻，另有兩個入球。

阿歷山大阿諾特和羅拔臣是利物浦的進攻泉源，在格拉斯哥流浪，達華尼亞和巴列錫也是一樣，兩人不斷上前場助攻，為球隊創造機會。

【蘇超：格流1：0些路迪圖輯】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

謝拉特：「球季現在才開始」

上季利物浦也是在大幅拋離對手之下，最終順利封王。謝拉特跟當時的高普的態度也是如出一轍，「這只是另一場不失球勝仗，我為球隊的努力自豪，不過上半場我們踢得不夠好。」他說，「我們不會去看領先多少，球季現在才剛剛開始。」

19分看似很多，可是些路迪少踢3場，假如3場全勝，兩者距離只有10分。蘇超只有12隊，球季跟英超同是要踢38周——每隊要互相對戰3次，爭標組最後5場要跟上半版的球隊再各自踢多一次，換言之流浪在餘下16場賽事，應該還要對多些路迪兩次。距離不似數字上遙遠，謝拉特可否領軍走到最後？

【1960年代以來紅軍歷任領隊】（按圖放大）

+ 7 + 7 + 7

高普跟利物浦的合約2024年到期，早前謝拉特跟流浪續約，合約同樣在2024年屆滿，到底昔日神奇隊長能否在蘇格蘭載譽榮歸晏菲路？今個球季相信會是關鍵。

一手提拔謝拉特的侯利亞早前離世，一起重溫他如何令紅軍重拾希望：

【01球評】利物浦改革先驅侯利亞 鋪設紅軍現代化之路走向輝煌

【侯利亞的利物浦歲月回望】（按圖放大）