【01球評】利物浦改革先驅侯利亞　鋪設紅軍現代化之路走向輝煌

剛離世的利物浦前主帥侯利亞（Gérard Houllier）在紅軍6年歲月，雖未為球隊帶來渴望已久的聯賽冠軍或重返歐洲之巔，但他一手為這支傳統球隊引入現代化管理，踢走球員種種惡習，並領軍在歐洲足協盃（歐霸前身）一路高奏凱歌，在慘劇和禁賽詛咒過後重啟歐洲賽新一頁。 比起獎盃和榮譽，他最偉大之處在於為這個迷失中的悲情城市重新帶來希望。

只要你一加盟利物浦，便會感到球會、當地人和球迷的獨特之處。 侯利亞

這張相不是侯利亞加盟那天而是離開利物浦之前在晏菲路拍攝，他的笑容盡顯氣度與優雅。（Getty Images）

辛奇利（Bill Shankly）和派士利（Bob Paisley）兩大傳奇領隊寫下紅軍在70、80年代的光輝歲月，高峰過後，1985年希素球場慘劇成為由盛轉衰的轉捩點，不單連累所有英格蘭球隊被禁止參加歐洲球會級別賽事5年，身為涉事球隊的利物浦更被額外「加監」一年。1989年再發生導致96人喪生的希斯堡慘劇，利物浦由英國當時最成功球隊一下子直墮谷底。

適逢利物浦風光一時的造船和建造業在70年代急速滑落，到80年代跌至最低點，工廠一間接一間倒閉，當全英國經濟已穩定下來之時，唯獨利物浦一城舉步維艱，1985年失業率超過20%，足足是全國平均一倍，毒品、酒精與罪案橫行。

當地居民原先透過足球暫時忘卻悲哀的現實，到球隊戰績節節後退，連僅有心靈寄託也失去，利物浦1989/90球季奪得頂級聯賽冠軍後，90年代紅軍與整個城市一起下沉，直到一個名字出現——侯利亞。

侯利亞1947——2020。（Getty Images）

【1960年代以來紅軍歷任領隊】（按圖放大）

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紅軍改革先驅 踏上現代化之路

利物浦的成功，辛奇利一手建立的靴室（Boot Room）文化功不可沒，此後紅軍繼任主帥派士利、費根（Joe Fagan）、伊雲斯（Roy Evans），甚至連一度暫代領隊職位的摩倫（Ronnie Moran）均是這個教練團出身，杜格利殊（Kenny Dalglish）即使不是直接受靴室教育，亦承繼它的價值觀和團隊，直到桑拿士（Graeme Souness）拆走靴室為止。

桑拿士的大刀闊斧，改革不成反令紅軍陷入萬劫不復深淵，聘用伊雲斯重返舊路，4年過後球隊深知必須來一次徹底改變。就算是桑拿士，也是利物浦紅褲子出身，今次他們下定決心要找一個體制外的人回來，於是首次聘用來自法國的非本土領隊侯利亞。初期他跟伊雲斯一起出任雙領隊，4個月後伊雲斯離任，侯利亞獨自領軍。

沒有傳統包袱，侯利亞引入現代管理方式，踢走派對文化，要求球員自律和如何照顧自己。那年頭科拿、麥馬拿文、列納和占士等天才橫溢卻愛玩樂的利物浦球星被傳媒戲稱為「辣仔團」（Spice Boys），寓意「好睇唔好食」，對足球的態度不夠專業，侯利亞決心清除此等惡習。他知道不能一下子作出翻天覆地的改變，耐心靜候適當時機。

【侯利亞的利物浦歲月回望】（按圖放大）

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他是個偉大的人。成就超越他為利物浦和其他球隊的領隊工作，以及法國1998年奪得世界盃他所發揮的影響力。由來到利物浦的一刻開始，他為我、謝拉特、奧雲、梅菲所做一切，我們任何一個都不會忘記。 加歷查

拆散「辣仔團」 提拔本土小將

1999年夏天他一口氣引入希比亞、軒索斯、韋斯達維特，建立全新防線脊骨；賣走占士，另一「辣仔團」成員麥馬拿文約滿免費轉投皇家馬德里，派對文化頓時瓦解；同時以更可靠和具紀律的德國中場夏文取代老將恩斯，前線加入史米沙和希斯基，放走已屆34歲的列度。一個轉會窗之後，陣容煥然一新。

與此同時他重用本土年輕小將奧雲和謝拉特，即使踢法上失去往日的水銀瀉地，甚至偏向保守沉悶，但注入戰術和紀律性，減少遇強愈強、遇弱愈弱的「海鮮波」味道。2000/01球季一次過高舉歐洲足協盃、足總盃和聯賽盃成就盃賽三冠王，加上慈善盾和歐洲超級盃，一口氣豪奪五冠，將笑容重新帶到利物浦。

【侯利亞利物浦五冠王傳奇】（按圖放大）

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別忘記，侯利亞幾乎為利物浦失去性命，一切只為令球會重拾輝煌。 菲爾湯臣

用生命貢獻利物浦

他為利物浦耗盡心力，幾乎戰死沙場——2001年10月14日利物浦對列斯聯，侯利亞半場時心藏病發送院搶救，手術5個月後不聽醫生勸告重返工作崗位。02/03球季贏多隻聯賽盃，未能再次取得突破之下，2004年夏天笑着離開晏菲路。

離開一刻，他在利物浦的革命尚未成功，可是比起獎盃，他更重要的功績是為利物浦再次帶來自信、一個具實力的班底以及歐聯參賽席位，為接任的西班牙領隊賓尼迪斯翌季帶領紅軍再度登上歐洲之巔奠下基礎。

沒有侯利亞的遠見和改革，利物浦肯定不會有今天。

【利物浦眾將向侯利亞致敬】（按圖放大）

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我希望球迷會記住，侯利亞在球會最艱難的時刻貢獻他的所有，改變球會命運。 高普

侯利亞心臟手術後為他暫代職務5個月的助教菲爾湯臣說，1998年跟隨侯利亞工作是「我一生中最重要時刻之一」，他形容，「太多美妙時刻，將笑容再次帶到人們臉上，2001年永遠不應被遺忘」，並提醒利迷，「別忘記，侯利亞幾乎為利物浦失去性命，一切只為令球會重拾輝煌。」

他深情分享，「自從離開利物浦後，我們每次對話後我也會說我愛他。我永遠感激能跟他一起工作的日子。老闆，安息吧。」

侯利亞今年夏天接受《利物浦迴聲報》訪問時承認，手術後5個月即復出執教「風險很高」，惟他願意為利物浦球迷付出一切。2020年高普終帶領利物浦重奪久違30年的聯賽冠軍，離任16年之後，他終於功能圓滿，侯利亞感言：「我永遠不會忘記來自利物浦的球迷是獨一無二的。當我患病時，無論他們支持愛華頓或利物浦，全部也祝我早日康復。這是一個擁有特別球迷的特別城市，因此高普贏得聯賽冠軍是給他們的真正獎賞。」

球員需要跟隨一個有遠見的人，領隊必須獎罰分明，嚴格之餘亦要愛惜球員……高普就是一個典範。 侯利亞

侯利亞對高普欣賞有加，兩人只有數面之緣，不過高普認為侯利亞是利物浦扭轉厄運的關鍵人物，「他對米活基地重建有重大影響力，全靠他米活當時才變得現代化。他真是個十分現代化的教練，有一個獨特的方式演繹足球。」

高普稱，「我希望球迷會記住，侯利亞在球會最艱難的時刻貢獻他的所有，改變球會命運。」