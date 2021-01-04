【01球評】車路士最大問題不是華拿　林柏特令全能中場變平庸

車路士又輸一場，領隊林柏特再次成為眾矢之的，盛傳球會高層已準備定大信封，今季新加盟的前鋒迪姆華拿繼續低迷，慘成被恥笑對象。 今夏豪花2億英鎊，砌出來的不是預期中的超級戰車，最大問題或許不在前鋒線，也不是後防或門將，而是中場配置。

不敵曼城後，車路士迎來近6場英超聯賽第4場敗仗。今場曼城有多員主力因新冠肺炎缺陣，「讓半臂」情況下，依然踢得相當輕鬆，未到半場已領先3：0。迪姆華拿（Timo Werner）「人衰行路打倒褪」，連開角球也失敗淪為笑柄。他和另一德國新兵夏維斯（Kai Havertz）加盟半季仍未融入球隊，被不少外國傳媒認為勢將危及林柏特帥位。

兩人遲遲未能適應英超風格，固然對球隊有一定影響，不過林柏特令簡迪（N'Golo Kanté）由英超最佳中場變成「盲頭烏蠅」，相信才是兩億戰車「死火」主因。

簡迪面對史達寧等曼城中前場球員，也顯得力不從心。（Getty Images）

【孤獨的簡迪】（按圖放大）

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簡迪很累但簡迪不說

足球世界從來都是「得中場者得天下」，就算兩閘助攻甚至中堅發動攻勢成為新潮流，作為攻守轉換最大戰場，搶佔中場仍是足球比賽極為重要一環。無論是利物浦領隊高普以逼搶和效率見稱的3人工兵型中場，或是曼城領隊哥迪奧拿以傳控主導的中場陣式，冠軍級球隊的中場人員配置均盡見心思。

中場是兵家必爭之地，尤其是Big 6之間的強強對碰，很多時各隊均會派出兩個以上掃蕩力十足的工兵型中場，力爭控球權主導戰局。偏偏林柏特面對曼城，堅持踢433，3人中場配置，簡迪主力防務，美臣蒙特攻強於守，全能型中場高華錫主力墮後校炮，可憐簡迪獲得隊友的支援不多，面對曼城一班快馬疲於奔命。

最慘的是，簡迪得個走字不特止，更忙中有錯，球隊所失第三球正是他將球踢向前場時，被迪布尼睇穿，頭槌「截糊」送史達寧一程。後者由半場長驅直進，簡迪盡力狂奔回防仍阻不了對方起腳，史達寧射門即使中楣，皮球彈出後恰好落在後上的迪布尼腳下並送入空門，34分鐘曼城領先到3：0，將比賽送入雪櫃。

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由英超最佳變盲頭烏蠅

一次犯錯，當然不代表什麼，可是如今這個慌失失的簡迪，相當陌生。2015/16球季他甫登陸英超，即為李斯特城贏得英超冠軍，車路士2016年夏天立即以3200萬英鎊搶人，換件藍色球衣2016/17球季再次捧走聯賽錦標，獲公認為英超最佳防守中場。

簡迪無論在李斯特城或車路士均是「即買即食」，不用什麼說明書，當時有個讚美他的說法是：「地球三分二面積被水覆蓋，餘下來的被簡迪全包」，足見他的活動範圍之廣。身高只有1.68米，也不算特別強壯，簡迪勝在跑動力強，傳球、駁腳穩而準，攔截和拼搶能力出色，是繼馬基列尼之後英超另一最強綠葉。

簡迪為李斯特城和車路士連奪兩屆聯賽冠軍，曾被公認為英超最佳防守中場。（Getty Images）

值得留意的是，在李城他身邊有「飲水哥」真禾特，在車路士首季亦有馬迪分擔防務。2018年沙利接替干地，開發出簡迪的進攻潛能，當時已有聲音指沙利不應將簡迪放在不是最擅長的位置，令他表現滑落。

上季林柏特接手，大部分時間仍維持佐真奴擺正防中位，簡迪放左中場，當時試陣味濃，法國人無復加盟初期勇態，一度傳出賣走他的消息。到今季大手擴軍買入6個新兵，林柏特的最強陣式仍是433，佐真奴已非必然正選，防中位置基本上由簡迪一人擔正，身邊兩個隊友蒙特和高華錫顯然在防守上對他幫助不夠多，令他的工作變得更吃力。

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不再是隊中穩陣先生

車路士由12月先後不敵愛華頓、狼隊、阿仙奴，到今仗面對曼城，4場敗仗基本上均是採用相同的433陣式，但當面對前列對手時，中場搶截能力明顯被比下去。哥迪奧拿看準車路士弱點，用速度和快速傳送逼使藍軍犯錯，簡迪全場3次失去控球權，是車路士全場最多，其中一次最終導致失球。曾經是全隊最穩陣一員，如今已淪為平庸之輩。

查看簡迪的防守數據，2015/16他在李斯特城作出175次攔截，成功率高達71%，搶截和搶回控球權數據亦名列前茅。2016/17和2017/18兩季在干地麾下的車路士，防守數據稍為下跌，成功攔截比率仍達65%和68%。到沙利領軍的2018/19球季，因位置調動大跌至55%。林柏特上場後不單未有改善，他的防守數據更全面大跌，成功攔截比率上季只得45%，還犯下兩次直接導致失球的失誤，今季直到目前為止依然低迷。

車路士高層盛傳有意辭退林柏特，不知會否由他好友兼球隊另一名宿泰利領軍？（Getty Images）

林柏特的難處與錯失

林柏特不是沒有嘗試雙防中陣式，例如10月下旬對曼聯便換上3421陣式，以佐真奴和簡迪踢雙防中。那場比賽車路士全場只有一次中框射門，跟曼聯0：0握手言和，效果未如理想。

他的最大難處，相信是花上巨額增兵，貴價買入的華拿、夏維斯和薛耶治無可能放在後備席不用。問題是，無論用任何陣式，也不可能將大部分中場防守工作交予簡迪一人身上。例如利物浦的433陣式，逼搶是全隊球員的任務，前鋒沙拿、文尼、法明奴也需要壓逼對手，摩連奴領軍的熱刺更是人人要防守。放諸車路士，不止蒙特和高華錫，就連其他中前場隊友亦應分擔壓逼對手和防守工作，那根本不是陣式問題，而是教練對球員在球場上工作的要求。

簡迪的沉淪，只是車路士問題的冰山一角，惟林柏特到領軍第二季仍為此未作修正，多少反映他執教水平，與一線主帥仍有好一段距離。

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