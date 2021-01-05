【英超】利物浦爆冷一球不敵修咸頓　艾格斯倒戈一箭定江山

「雙紅」利物浦與曼聯今季猶如命運共同體，一同大敗、一同反底，「拍住上」的雙紅看來是時候各走各路。 榜首的利物浦今仗作客修咸頓，開賽早段被舊將丹尼艾格斯先開紀錄，紅軍及後時間力追不果，最終一球飲恨不敵「聖人」，聯賽3場不勝。

英超第17輪壓軸一戰，高普領利物浦作客鬥哈辛赫圖帶領的修咸頓。紅軍中堅祖爾麥迪比早前受傷，今仗由隊長佐敦軒達臣移後一格串演中堅，與法賓奴扼守中路。

修咸頓方面，同樣受到傷兵問題而陣容不整，前、中、後三線皆有球員因傷缺陣，包括中堅維斯達加特及前鋒的查阿當斯，而正選門將麥卡菲因確診新冠肺炎避戰。

祖爾麥迪比早前受傷，佐敦軒達臣今仗串演中堅。（Getty Images）

利物浦大炒水晶宮7球後，紅軍整體狀態略為回落，先後賽和西布朗及紐卡素，痛失4分，榜首的領先優勢亦所餘無幾，今仗前與次席的曼聯同得33分。

急求一場勝仗的利物浦，開賽僅110秒便被主隊「一盤冷水照頭淋」，修咸頓隊長禾特普斯處理罰球斬入禁區，阿歷山大阿諾特欲起腳解圍「踢空氣」，入楔的丹尼艾格斯漁人得利，左腳一記妙射笠過艾利臣建功，「聖人」不足兩分鐘打開紀錄，而曾經效力利物浦的艾格斯，入球後未有大肆慶祝。

曾效力利物浦的丹尼艾格斯，開賽不足兩分鐘攻破舊東家大門。（Getty Images）

英超第17輪戰果（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

開局不似預期，利物浦及後只好專心作賽，力求盡早追平，沙迪奧文尼完半場前一次近門頭槌僅僅高出，無功而還。

利物浦易邊初段，韋拿杜姆禁區內起腳，射中修咸頓守衛史堤芬斯的手部，有手球之嫌，球證卻未有任何表示。紅軍繼續向修咸頓防線施壓，換入沙基利增強攻力，時間一分一秒溜走，紅軍依然未有斬獲，下半場中後段阿歷山大阿諾特及文尼連番攻門，依舊未能射破今場把關的科士打。

沙迪奧文尼今仗連番攻門亦無功而還，但未能助球隊平反敗局。（Getty Images）

前線入球無門，後防差點斷送球隊的希望，艾利臣出迎被射破「大細龍門」，但恩華利尼的射門稍欠力度，佐敦軒達臣立即狂奔回後救駕，趕及在白界線前解圍。

即使軒達臣救到空門，亦救不了球隊，最終一球不敵修咸頓，紅軍繼慘敗予阿士東維拉後再吞一場敗仗，錄得今季第2場敗仗。利物浦近3場聯賽不勝，曼聯大幅收窄差距外，紅魔鬼如今同分更踢少一場，只要下輪擊敗般尼，便可相隔3年多後再嘗「一哥」滋味。