【英超】利物浦右閘創尷尬紀錄　進攻起點失靈淪最弱一環

利物浦苦苦等待30年，上季終再奪聯賽冠軍，右閘阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）年紀輕輕已是歐聯兼英超冠軍，加上自家青訓身份，被球迷奉若金童，香港球迷為他起了個更貼切的花名：「太子」。 足球生涯順風順水，被廣泛預計是球隊未來隊長必然之選，然而不知是因為連續兩季南征北討太過勞累，還是心態一下子放鬆下來，「阿諾」由紅軍上季英超提早封王一刻開始表現持續低迷。到本周作客修咸頓一仗，更創下一項尷尬紀錄——38次失去控球權。

生於利物浦市的阿諾，自小已是紅軍球迷，並乘自己的家鄰近球隊的米活訓練基地，時常跟兄弟一起「追星」。他十分清楚球隊、球迷對英超冠軍的渴望，每日努力練習，向着目標邁進。

他在青年軍踢中場或翼鋒，升上一隊後改踢右閘，攻強於守的特性令他一度成為球隊重點批評對象。在高普領隊帶領下，阿諾無論進攻和防守的表現均逐年進步，尤其在球隊433陣式之中，他和左閘羅拔臣不時扮演啟動攻勢的發電機角色，助攻數字驚人，是球隊連續兩季聯賽戰績彪炳的功臣。

阿歷山大阿諾特在作客修咸頓一仗38次失去控球權，高普領隊十分無奈。（Getty Images）

【紅軍雙閘過去3季英超助攻數字】（按圖進入）

紅軍最強助攻王突然失靈

阿諾不止助攻和傳中能力出眾，同時亦是球隊的死球專家，專責處理球隊的角球和自由球。良好閱讀球賽能力加上轉數快，令他在這角色如魚得水，最經典例子莫過於2018/19球季歐聯4強次回合對巴塞隆拿騙盡全世界的「快開角球」。

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某程度上進攻方面的貢獻，足以彌補「半途出家」的阿諾在防守方面的缺失——直到他狀態低迷交不出功課之時。今季15次聯賽上陣尚未開齋，助攻亦只得兩次，走勢遠及不上對上兩個球季。相反，羅拔臣依然保持水準，17次上陣已有5次助攻，另有一粒入球。

轉任足球評述的前英超球員艾殊頓（Dean Ashton）點評兩人的分別所在。

利物浦近期表現低迷，英超已連續三仗不勝。（Getty Images）

【阿諾對修咸頓失誤逐格睇】（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

阿諾與羅拔臣的分別

早在利物浦作客7：0大勝水晶宮一仗，艾殊頓已點出，「Trent明顯想推前成為右路進攻泉源，不過伊比爾伊斯和韋費特沙夏不斷在右邊交換位置，嘗試以2打1對付他，麥迪比補位亦不夠快。」

「很多時阿歷山大阿諾特的位置感也不理想，他時常望波唔望人，並且一而再、再而三在那些位置失位。」他認為，那正是阿諾與羅拔臣之間的分別，「羅拔臣的危機感較佳，他時常會回防幫忙法賓奴。」

今仗面對修咸頓，阿諾由開賽一刻已身陷地獄，第一腳觸球已大腳交失波。開賽僅2分鐘，修咸頓在前場的罰球由隊中死球專家禾特普斯處理，他以一記過頭波斬向阿諾的方向，阿諾嘗試攔截不果，皮球溜向他身旁的舊隊友丹尼艾格斯，後者乖巧笠射建功。過頭波向來是阿諾一大弱點，球隊最終亦因為他這次失誤0：1落敗，全失3分。

阿諾特的災難級演出在77分鐘終結，被占士米拿入替。（Getty Images）

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+ 9 + 9 + 9

阿諾全場不斷將皮球魯莽踢走，多達38次失去控球創下英超球員單場紀錄，令場邊的主帥高普十分不滿，77分鐘將他調離陣中。屈指一算，這場波阿諾平均每隔兩分鐘便失去控球一次，實在相當恐怖。隊中助攻王失靈，連帶利物浦戰績下滑，連續三場失分，並吃下今季聯賽第二場敗仗。

到底阿諾為何突然失靈？歐聯、英超兩大目標已經實現，心態一下子放鬆之外，上季體力過度損耗可能亦是原因之一。2018/19球季阿諾特英超上陣2466分鐘，上季大幅增至3176分鐘，隊中僅次中堅雲迪積克排第二。身材偏瘦的阿諾向來不是隊中的體能前列份子，今季亦受傷患影響，一度在11月缺陣近一個月。

艾殊頓認為阿諾的問題不會令他球員生涯帶來重大影響，「他仍然很年輕，我相信他會繼續進步」，同時又指出，「他需要一些幫助。」今仗賽後高普即使埋怨阿諾的失誤連累球隊，此子向來是他的愛將，認定對方是隊中將來的頭號球星，相信他一定會盡快想辦法帶領阿諾走出谷底。

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