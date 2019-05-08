【歐聯】利物浦奇蹟逆轉巴塞晉級　阿諾特製造精彩角球攻勢奠勝

利物浦在歐聯4強上演奇蹟反勝，在首回合輸0：3之下，次回合主場絕地反擊以4：0大勝巴塞隆拿，兩回合計以4：3反勝對手晉級決賽。在今場的4個入球之中，最精彩的肯定是奠定勝局的一球，20歲的利物浦右閘阿歷山大阿諾特極有足球智慧，趁巴塞球員不集中時開出角球，造就奧歷治門前建功。

比賽踏入78分鐘，利物浦領先3：0，總比數踢成3：3，此時他們博到一個右路角球。右閘阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）走近角球旗，擺好皮球，然後施施然走開，彷彿他只是負責擺波，等隊友來開角球。巴塞球員也是這樣認為，他們正在禁區中佈防。

雖然阿諾特一步又一步離開角球旗，但他的眼睛一直留意住禁區的局勢。突然間，他發現奧歷治在一個空位前現。阿諾特果斷轉身，馬上傳中，皮球準確地落在奧歷治腳下，這名比利時前鋒一射破網，幾乎全部巴塞球員都被蒙在鼓裏，完全來不及反應。阿諾特年僅20歲，就有如此冷靜的頭腦及洞察力，十分難得。

利物浦大勝賽後，阿諾特與隊友及職員慶祝。（路透社）

阿諾特精彩角球攻勢逐格睇：

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不但巴塞球員，利物浦領隊高普也算不到阿諾特有此神來之筆，他賽後說：「我們要嚴肅謹慎，但有時都需要一點大膽嘗試，這是必需的。巴塞的後防善於預判，所以你需要一些出乎意料的神來之筆。我其實只見到皮球入網的一刻，我看不到角球，也見不到誰人斬角球。」

至於一手策劃這個入球的阿諾特賽後說：「只是剎那間的直覺。在那一刻，你發現了機會。奧歷治現位接應，完成射門。或者這個傳球的球速有點太快，但他是個頂級的球員。他為我們梅開二度，所有人都會記得這個時刻。」

利物浦4：0入球片段：

阿諾特處理角球時十分冷靜，果斷把握機會，幫利物浦製造到4：0的入球。（路透社）

曾效力巴塞隆拿的西班牙中場法比加斯亦在Twitter上回應這個攻勢，他說：「阿諾特，今年20歲。人們告訴我，這次是一次失敗的防守，但我想告訴大家，這次超卓的智慧與視野。」

Alexander-Arnold, 20 years old. People will tell me it’s bad defending, I’m telling you it’s pure intelligence and vision. — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 2019年5月7日

除了第4球之外，阿諾特在韋拿杜姆射成2：0的入球亦有大功勞，他在前場壓迫，搶走了佐迪艾巴的腳下球，之後落底傳中，其傳中稍為被巴塞球員干擾，但後上的韋拿姆杜後上射入。雖然這球並沒有算為阿諾特的助攻，但他的貢獻亦相當大。

韋拿杜姆在下半場初段射成2：0的入球，也是來自阿諾特的傳中。（路透社）

利物浦2：0入球片段：

阿諾特今場兩次射門，兩次威脅傳球，全場81次觸球，是利物浦今場觸球次數最多的球員，還有8次傳中；防守上，他4次截斷對手傳球，還有10次為球隊搶到控球權。他今季累積3次歐聯助攻，包括聯賽的話助攻14次。他在今屆歐聯的多項數據都為隊內之冠，除了最多助攻之外，還有最多傳中（66次）、最多截斷傳球（18次）、最多為隊友製造威脅機會（21次）、最多為隊友製造威脅絕佳機會（7次）以及最多傳球入對手禁區（93次）。

阿諾特今場進攻很活躍，全場有8次傳中。（Getty Images）