【F1】賽季勢延期　澳洲站料未能如期上演　巴林站或成揭幕戰

新冠疫情延續接近一年，國際體壇已開始習慣與疫症同行，在「新常態」下如常作賽。每年年初上演的澳洲網球公開賽，上年在疫情未全球爆發時順利舉行，今年也受疫情影響，押後至2月初舉行。 另一在澳洲墨爾本舉行的盛事，F1揭幕戰澳洲站原定在3月中上演，多個賽車網站透露澳洲站受當地防疫措施開係，而大有機會延期，

新冠疫情自去年3月起全球蔓延，國際體壇包括東京奧運及歐洲國家盃等大賽被迫改期。疫情爆發以來，澳洲政府收緊入境的限制，禁止所有非澳洲居民入境。疫情新常態，疫症下各大賽事逐漸回復正常，包括每年年初舉行的澳洲網球公開賽，澳網賽會今年特意為疫情押後至2月8日開賽，亦是疫情爆發後首個舉辦的國際性賽事。

世界各地的球手齊集墨爾本，維多尼亞州政府嚴陣以待，為了防止病毒傳入當地的可能性，根據的當地政府規定，所有參賽球手必須進行兩星期的酒店隔離，確認沒有染病才可參加比賽。

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因為疫情關係，澳網延期至今年2月舉行。（資料圖片／Getty Images）

澳洲上半年另一體壇盛事，在墨爾本艾爾拔公園賽道（Albert Park）舉行的F1澳洲站，原定在3月21日上演揭幕戰，為今年23個分站的賽季打響頭炮。國際汽車聯賽（FIA）主席托特（Jean Todt）早已預料，2021賽季不會是一個「正常賽季」，預計將有不少賽程的變動。

豈料托特一語成讖，根據《Motorsport.com》等多個賽車網站的消息，澳洲站如今大有機會未能在3月上演，並延至今年較後時間舉行，原本緊接澳洲站舉行的巴林站，有望取代成為今年的揭幕戰。

F1澳洲站去年同樣因疫情關係，在最後關頭被迫取消。（資料圖片／Getty Images）

根據F1早前公布的2021年賽程，一旦澳洲站需要押後上演，若安排在季底的日本站或巴西站後舉行的可能性較大，當然亦有再度取消的可能。

澳洲站或許延期，未知大家會否發現「盲點」，為何2月舉行的澳網如常舉行，但3月上演的澳洲站卻需要押後？這與F1賽前測試有莫大的關係，季前測試在3月2至4日於加泰隆尼亞賽道舉行，冬測與澳洲站相距17日，加上兩星期的隔離後，理應可在21日上演。不過，各大車隊在賽前需要約一星期的時間準備，如今在隔離後只得約1至2日，時間過於緊絀，所以導致延期。

今季F1揭幕戰大有可能延後，未能在3月中上演。（資料圖片／Getty Images）

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