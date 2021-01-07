【足球轉會】眾隊齊爭奧斯爾　一個原因令華盛頓聯隊合約最吸引

奧斯爾被土耳其傳媒言之鑿鑿聲稱即將轉投費倫巴治，最新消息卻有另一版本，football.london網站獨家消息指，美職聯（MLS）華盛頓聯隊亦正跟他接洽。 相比起其他球隊，華盛頓聯隊加上一項特別條款，令他們的合約最為吸引。

一月轉會窗重開，今年有多個大牌球員跟球會只剩最後6個月合約，氣氛相當熱鬧，阿仙奴陣中人工最高的奧斯爾（Mesut Özil）正是焦點人物之一。

領隊阿迪達將他投閒置散多時，今季索性將他剔出英超及歐霸25人大軍名單，連「看台球王」也不給他做。土耳其球會費倫巴治早已對他虎視眈眈，最大障礙是他人工太高，必須接受大幅減薪。之前曾傳出的版本是，奧斯爾的周薪須由35萬英鎊，大減近6成至15萬英鎊。

對他有興趣的球會，不止費倫巴治和其他來自他祖籍土耳其的一眾球會，還有不少中東球會願出高薪。最新傳言指，前英格蘭隊長朗尼曾效力的美職聯球隊華盛頓聯隊（D.C. United）為羅致奧斯爾有一「秘密武器」。

奧斯爾做老闆的咖啡店，成為華盛頓聯隊邀請他加盟的有力武器。（Twitter@MesutOzil）

【阿仙奴陣中高薪球員】（按圖放大）

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難以抗拒的商業合作

已屆32歲的奧斯爾球員生涯已到尾聲，他亦曾說過要為掛靴後鋪路，表示有意從商。他不單跟退役後成為環保能源大亨的阿仙奴前隊友法明尼（Mathieu Flamini）熟稔，亦是有倫敦有三間分店的39 Steps Coffee Haus咖啡店老闆之一。

華盛頓聯隊針對這點，football.london消息指，該隊向他開出的條款，包括讓奧斯爾名下的39 Steps Coffee品牌在球隊主場Audi Field stadium開業，華盛頓聯隊亦會特別為他推出一個獨立的商品系列，計劃以他為球隊的標記人物 。

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被打入冷宮的奧斯爾，早前曾跟如今貴為環保能源大亨的阿仙奴前隊友法明尼一起操練。（Instagram@m10_official）

【奧斯爾的咖啡店】（按圖放大）

商業合作以外，奧斯爾經理人蘇吉（Dr Erkut Sogut） 跟華盛頓聯隊高層Sam Porter十分老友，後者是朗尼2018年夏天由愛華頓轉投華盛頓聯隊的關鍵人物之人，今次或再促成另一英超巨星加盟。

蘇吉周三（6日）的最新說法是，「法律上我們在1月1日前不准洽談，所以我們才剛開始研究出價細節。」他表示，不能直接「開名」說明哪間球會已出價，目前正為奧斯爾找尋最好的選擇，「他可能會留到夏天，也可能會立即走」，講完等如無講，他又補充一句：奧斯爾優先選項還是留下來，不過「足球世界世事無絕對」。

「如果我們一月想走，要找阿仙奴傾；如果等到夏天才離隊，便不用。」總之，「未來7至10日會較清楚。」

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