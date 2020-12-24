【英超】奧斯爾想幫阿仙奴但愛莫能助　直言想念父親一樣的雲格

阿仙奴戰績低迷、尤其中前場嚴重缺乏創造力之下，不少球迷也想念隊中的10號仔奧斯爾（Mesut Ozil）。他被領隊阿迪達打入冷宮，被飛出球隊英超及歐霸名單，連出場機會也沒有。即使如此，仍無阻這個德國球星的發聲機會，透過Twitter跟球迷玩快問快答。 當有球迷問他：「在阿仙奴是否開心？」奧斯爾盡訴對槍手的心中情。

阿迪達至今未有正面回應為何雪藏奧斯爾這個隊中人工最高的球星，惹來各方揣測。有指戰術上，他堅持踢433或343陣式，作為正宗10號仔的奧爾斯「無位踢」，嘗試擺他在翼位效果不理想，最終跟前任領隊艾馬利一樣，選擇放棄。

另一說法是，奧斯爾曾在Twitter發帖，以象徵東突厥斯坦獨立運動的藍底星月旗為底，內容談到新疆維爾吾人遭受嚴厲打壓，阿仙奴為跟他劃清界線而棄用。當奧斯爾去年發帖後，中國球迷反應甚大，球隊亦隨即在微博帳號發文：「奧斯爾在社交媒體上發布的言論，阿仙奴必須明確聲明：內容為奧斯爾的個人觀點。阿仙奴一貫堅持不涉及政治的原則。」

無論真正原因是哪一個，總之奧斯爾無法出場，於是他不停「用自己的方式」亮相：在社交媒體公開反駁阿迪達，說自己沒有受傷；當阿仙奴辭退吉祥物「阿仙龍」（Gunnersaurus）時，又出文說自己會支付對方人工；最新又跟球迷大玩Q&A。

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奧斯爾先後落選英超及歐霸的大軍名單，連後備的資格都沒有。（資料圖片／Getty Images）

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難度值99問題 得體回應

有球迷問奧斯爾：「你在阿仙奴快樂嗎？」面對這個極難答的問題，他的回應相當得體，「不止我一個人，對球會每一個人而言，現在也是十分困難的時刻。」他續稱，「情況令每個人也感到沮喪，我當然希望可以幫助球隊，尤其是現在，由於我沒有機會（出場），因此我只希望我們盡快再有好成績。」

他回應完還意猶未盡，在留言再加多句：「我們一起保持正面吧」（But let's stay positive!）

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阿仙奴曾在微博凌晨發聲明跟奧斯爾劃清界線。（阿仙奴微博截圖）

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最喜歡的城市有玄機

有球迷提到阿仙奴前領隊雲格，奧斯爾承認自己和不少隊友均視對方如父親一樣，讚揚「雲爺爺」是個了不起的領隊，「我相信阿仙奴上下很多人也十分想念他。」

至於最喜歡的城市，奧斯爾的答案可圈可點：「倫敦，伊斯坦堡和蓋爾森基興」。倫敦是阿仙奴的基地，他第一個說出來可討好球迷；伊斯坦堡是他祖籍土耳其的首都，政治正確；蓋爾森基興是他的出生地兼母會史浩克04的基地，贏盡感情分。

至於夢想中的隊友，奧斯爾的答案是施丹。「不過我們都踢10號位，一起上陣有點難，所以或許是柏金、皮利斯、Ridvan Dilmen（土耳其名將）和保方吧。」（奧斯爾更多回應詳見上列組圖）

奧斯爾跟阿仙奴的合約只剩下最後6個月，外界預期他很大機會在明年1月離隊，盛傳會加盟土耳其班霸費倫巴治。

奧斯爾跟球迷在Twitter大玩Q&A。（Getty Images）

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