林建名逝世｜任東方會長多年　90年代三季皇朝　近年再成爭標勁旅

香港富商林建名今日（8日）病逝，終年84歲。 林氏家族多年來在東方足球隊舉足輕重，林建名生前任會長多年，東方亦走過高山低谷。

林建名病逝後，東方龍獅足球隊及籃球隊分別將社交網站上的球會徽章轉成黑白色，以示哀悼；近年在港超聯與東方鬥得激烈的傑志，會長伍健亦在社交網絡上表示：「悼念林建名先生，球圈難得的好人」。

林建名自1983年起出任東方會長，至今已38年，他任主席的鱷魚恤，標記多年來都與東方球衣分不開；東方足球隊在多年間，亦經歷過許多高低潮。80年代初，東方由林建名之弟林建岳出任總監、鍾立全任足主下，曾邀來卜比摩亞任主帥，球隊連奪高級組銀牌、足總盃及總督盃三大本地盃賽冠軍，但未能贏得聯賽冠軍，林建岳在1984年離隊，入主南華足球隊任足主，帶走不少球員，東方因而以「青春班」出戰。

卜比摩亞（右）曾來港出任東方主帥，圖為他在球員時代代表英格蘭出賽。（Getty Images）

90年代東方皇朝 陣容強大曾造三零紀錄

踏入90年代，林建岳創建的麗新又未能奪得聯賽冠軍，他終在1990/91球季後退出，名將李健和、趙俊明、賴羅球等由麗新轉會到林建名的東方，與東方原有的譚兆偉、羅繼華等，加上外援陣容強勁，包括早年辭世的「肥福」希福特（Ian Hesford）、譚拔士（Dale Tempest）、奧沙（Timothy James O'Shea）、基亞（Ross Greer） 等猛將，合力建造「東方皇朝」，在1992至1995年連續3季成為甲組聯賽（當時的頂級聯賽）冠軍，92/93及93/94兩季更是「三冠王」，包辦聯賽、高級組銀牌及足總盃3項錦標；其中在92/93球季上半季，更創出全勝兼零失球的紀錄，獲譽為「三零部隊」，意即「零和、零負、零失球」。

然而，東方當年的命途亦如坐過山車，皇朝之後，贊助商在95/96球季縮減班費，球隊更在96/97球季港甲敬陪末席，首度降落乙組作賽，直至06/07球季才獲時任足總主席梁孔德邀請，重返甲組作賽。返回甲組後，東方雖曾奪得高級組銀牌、也曾出戰亞洲足協盃，惟到2008/09球季後，會長林建名主動要求退出甲組、自降丙組作賽，東方再一次回到低組別。

林建名生前為東方體育會會長：

到近年，東方最令人深刻的是2015/16球季在主帥陳婉婷帶領下，奪得球會首項港超聯冠軍，同時獲得2017年亞冠盃分組賽參賽資格。儘管在2016年8月，東方體育會在時任會長黎同光退出下，一度鬧出退戰亞冠盃的風波，但球隊其後獲南海能興集團資助，得以續戰亞洲賽，並在17年亞冠盃賽和川崎前鋒，獲得隊史的亞冠第一分。

成為港超恆常爭標份子的東方，上季在主帥李志堅帶領下，亦連奪高級組銀牌及足總盃，成為本土「雙冠王」，今季（2020/21球季）同樣是聯賽冠軍熱門。