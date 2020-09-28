足總盃｜東方三季後再捧盃　富力再失冠　職員疑違隔離令被禁入場

足總盃決賽周一（28日）在香港大球場上演，結果東方龍獅憑基頓及艾華頓的入球，以2：0力克富力R&F，奪得球隊自2015/16球季贏得聯賽冠軍後的首個錦標，而富力空降港超4季，至今仍未有獎盃落袋。

賽前社交網站流傳有男子身穿富力隊衣、在街上行走的照片，有球迷質疑該人為富力隊醫及守門員教練，兩人涉嫌違反家居隔離令。富力助理領隊許世競接受查詢時以自己不在港為由，表示對事件不知情，不作回應。

富力職員疑犯規 被禁止進入球場

足總則指就疑似富力職員犯規，會方正跟進及查證。如事件屬實，將交由相關委員會判決，該職球員或會被書面警告，甚至遭暫停訓練或比賽。而調查期間，有關人士不能進入「隔離泡泡」範圍。

足總盃決賽：黃威（左）罕有地為東方正選上陣。（袁志浩攝）

富力有正選門將周煜辰停賽後復出，沿用首戰鬥南區的陣容，僅由林柱機代替林志堅。東方依舊派出三叉戟辛祖、盧卡斯跟艾華頓，較令人意外是中場黃威及左閘黃梓浩擔正，陳浩瑋與利馬兩名外援先列後備。

球迷山路睇波 上半場戰況膠着

賽事雖閉門上演，仍有東方球迷走到大球場後山山路上、居高臨下為愛隊打氣。兩軍勢鈞力敵，初段以防守為主、不停壓逼對手，直至19分鐘東方才覓得首個埋門良機，盧卡斯扮演柱躉式中鋒，分邊至左路的辛祖，後者推進急停擺大位回後，迪高撞射越楣高出。兩分鐘後東方左路角球機會，艾華頓傳中被敵軍改變方向，門前的辛祖加一腳卻掠門而過。

+ 7 + 7 + 7

基頓艾華頓破門 東方奪四季內首冠

富力29分鐘有伊高沙托尼離門30多碼罰球勁射，葉鴻輝雙手撲走，隊友及時解圍化解危機。換邊後僅4分鐘，黃威開出右路角球，12碼點附近的基頓在無人看管下銅頭一搖破網，助東方領先1：0。富力隨即換入林志堅積極反撲，64分鐘盧均宜禁區頂遠射被救出，基奧雲尼上前補中卻射高；及後古拿禁區內的埋門亦省中迪高手部，惟球證並無表示。

艾華頓79分鐘抽射破網助東方鎖定勝局，結果這支傳統班霸以2：0取勝，亦是主帥李志堅今季第三度領軍擊敗富力。東方在經過三季錦標荒後，終再高舉獎盃，亦是球隊歷史上第五座足總盃錦標。