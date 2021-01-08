林建名逝世│被球圈封好好先生　40年戰友梁守志：體育界重大損失

香港著名商人林建名今日（8日）離世，談及香港足球圈八、九十年代的光輝歷史，不乏他的身影。 球圈中人無不對他的離開感到婉惜，也肯定他的貢獻，希望其精神延續下來，後繼有人。

林建名生前出任東方體育會會長逾40年，曾帶領足球隊走過高山低谷，當中最令球迷津津樂道的，莫過於在1992至1995年的「東方皇朝」。

林建名逝世｜任東方會長多年 90年代三季皇朝 近年再成爭標勁旅

前東方足球隊總監、現已轉投標準流浪的梁守志，當年正是跟對方合建這段輝煌歷史，他憶述自己曾為林建名打工近43年，由麗新花花直至東方，一直合作無間。他謂收到對方死訊後「真係好唔開心」，早上至今仍難有胃口進食。

前東方足球隊總監梁守志（中），跟東方足球會會長林建名（右）一起打拚近43年。（東方龍獅提供）

前東方總監梁守志：體育及娛樂界重大損失

在梁守志口中，林建名是位重情重義，且很有原則的人。他道：「當年他做青訓主委，但足總沒有資助，若非他出錢又出力，球員哪有機會到歐洲踢比賽。他每次都親力親為，雖然出外住宿環境未算最理想，但只要他應承你，講得出做得到。」

雖然林建名近年已淡出球圈，但梁守志認為對方肯定是香港足球界的代表性人物，「大家講得出的很多球圈歷史，都跟他有關」，並指「他的離開無論對體育界及娛樂界都是很大損失。」

林建名生前為東方體育會會長：

香港足球界紛紛悼念林建名逝世：

足總主席讚好好先生

至於現任足球總會主席貝鈞奇，也對林建名辭世感到婉惜。他形容林建名「長期服務足球圈」，兩人早於80年代尾開始接觸，後者曾任足總副會長、2001年當過董事局成員，也曾帶過隊出戰省港盃。

共事多年，貝鈞奇稱呼對方為「好好先生」，源於2003年的足總董事會選舉，「我跟他一起在丙組界別出選，最後我擊敗了他，但之後大家仍相當老友，友誼沒有受贏輸影響。他很隨和，也十分好傾。」

林建名（左二）為本地青訓貢獻良多，2008年他以足總董事兼青訓及技術發展專責小組召集人林建名身份，出席一個青少年足球推廣活動。（足總圖片）

貝鈞奇指感受到對方「熱愛足球」，又肯定他對香港球壇的貢獻，「他的投資很大，值得尊重。東方皇朝令香港頂級聯賽受關注，球迷也十分深刻。」

他寄望林建名的精神能得到延續，「明白搞波未必有錢賺，但希望希望長江後浪推前浪，多一點商家跟他一樣，參與及支持香港足球。」