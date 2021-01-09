【行山】郊野義務搜索隊的感悟　科技先進反而降低行山客警覺性

古人常言：「欺山莫欺水。」 古時旅人，為了探親、為了經商、為了狩獵、更為了生存而遊走於深山幽谷。可以依靠的是觀察日出日落的方位，與夜晚閃爍於天際的星宿；參考的，是手繪地圖；指引道路的，是指南針。 文：郊野義務搜索隊 CVST

古人遠行亦會出行前做好足夠的準備。食物、水、以及收集相應的情報。他們會打探行經的山脈與小徑的情況。路況、水源位置、可作為食物的野果位置、附近有否野獸或生物危害等等；一切的都做好足夠的準備。因為他們都知道，一旦踏進深山野嶺，存在的是未知的危險，能依靠的是自己。

等價交換，準備充足可保命。

現代社會，都市人到任何地方都相對容易。乘車步行踏單車，已經任君選擇。現在行山可以使用手機地圖，GPS定位，即時搜尋相應資訊，有事求救可以致電緊急熱線。

但是，山區的危險並不會因為科技帶來的方便而消失。消失的反而是人們對郊區危險的可致命警覺性。每每危機來臨，已經來不及反應。好運的，還可以於事後反省。人類若少看了山，所應對的代價，將會是當事人，或其家屬，或朋友於意外事件之中得到後悔莫及與悲傷之中所得到的重大的覺悟。

只希望新一年，所有郊區發生的意外，包括郊區的失踪事件，再也越來越少吧。

【本文獲郊野義務搜索隊 CVST授權轉載】

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