【山野評論】行山絲帶泛濫值得反思　引路與迷路僅一線之差

早前有山友發現在一條坑澗附近被密集地繫上藍色絲帶，成為一時熱話。這些絲帶原為路標作引路之用，但其使用一直引起很多爭議。 文：郊遊徑石屎化關注小組

贊成者認為這些絲帶具一定的引路作用，尤其是在非官方小徑或溪澗等地點。反對者則認為一般行山人士容易誤入絲帶所示的路徑，增加迷路風險，甚或因而忽略行山前準備、閱讀地圖和應用指南針的重要性；如繫綁不當，也可能影響植物生長，又或掉下反成為難以分解的垃圾。近年不少文章已曾探討這個問題，在此不贅。

💡長知識：行山途中唔識路，要搵路時靠什麼？💡

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粉嶺龍山上的非官方山徑，在分岔路口有絲帶標記。（顏銘輝攝）

行山絲帶或引路帶的問題一直是山界爭議。（郊遊徑石屎化關注小組）

有山友之前在鹹田灣一條乾坑發現大量同款路標：

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了解更多：西貢鹹田灣乾坑掛滿藍色路標 山友義務清走數量多到嚇人

以我們所知所見，部分絲帶只用一次，被同行隊友作為識別，並非予其他山友參考。有些分岔路口又有相當數量的新舊絲帶以茲識別。另外也有一些絲帶在短距離內被頻密地繫綁，甚至出現在一些已設置官方指示牌或路向清晰的路徑上。

在香港山上，一些分岔口常見路標及引路帶，通常是行山隊留下的。（顏銘輝攝）

使用引路絲帶，已經不是單純的該用與否的問題，而是在這些情況下是否需要使用的問題了。此外，大家又有否考慮過可行的替代方案？例如領隊在前繫綁路標，再由殿後者回收，又或使用可自然降解的材質。

在山上見過有報紙路標或引路帶。（顏銘輝攝）

應否繫綁引路絲帶，沒有絕對答案。即使要使用引路絲帶，繫綁者也應考慮使用的必要性，是否用得其所、對其他山友的安全性，以及對自然環境的影響。絲帶的跟隨者也切忌過份依賴，盲目跟從。

不論是繫綁者或跟隨者，使用前都應三思。

【本文獲郊遊徑石屎化關注小組授權轉載】

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