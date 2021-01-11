【英足總盃】小球隊大作戰　辛組仔對熱刺創收入奇蹟　摩佬都有份

有否想過，屋企樓下的足球場有英超球隊造訪作賽？馬連主場附近的居民大概就有這種感覺。 英格蘭足總盃第3圈，第8級球隊馬連主場迎戰英超勁旅熱刺，越七級挑戰，出局已是意料中事，難得有英超球隊來訪，附近居民當然湊熱鬧，更吸引超過3萬名球迷買下虛擬門票，為該支「辛組仔」帶來一筆可觀的收入。

位處默西塞德郡的馬連（Marine），是一支角逐非聯賽北部超聯屬下西北部甲組的球隊，即是英格蘭聯賽體系中的第8級聯賽。馬連在今季足總盃過關斬將，連贏8場殺入第3圈，有機會在足總盃的大舞台亮相。

難得中Jackpot抽到主場對英超球隊熱刺，場仔細細只可容納3000人，疫情關係不能坐滿，他們估計會有500球迷買飛，單是門票已估計穩獲10萬英鎊收入。可惜天不從人願，默郡近日疫情惡化被英國政府提升至第三警戒級別須改為閉門作賽，一筆原本可解球燃眉之急的救命錢突然消失無形。更慘的是有贊助商見比賽閉門進行，取消贊助，連2萬英鎊廣告費都無埋，欲哭無淚。

幸好利物浦名宿加歷查出手，以名下慈善基金代付贊助費，幫助這支跟利物浦同處默郡的鄰居球隊。利物浦甚至向馬連借出熱刺比賽錄像片段及借出訓練場地，協助球隊備戰。

馬連都不敢想像，有朝一日竟然歡迎熱刺造訪。（路透社）

一支第8級球隊，主場規模必然不能與英超球會相提並論，球場與場邊後備席的距離十分接近。球場處於民居附近，僅以鐵絲網圍繞球場，不少附近居民可以足不出戶，打開門口便可觀看賽事。

小小鄉鎮，遇上英超勁旅，當馬連隊巴駕往球場時，當地居民無視防疫令，夾道歡迎，為地區球隊打氣。難得英超球隊來訪，與球星如此接近的距離，機不可失，馬連主場外圍佈滿球迷，不少球迷在家中窗戶及屋頂支持地區球隊「打大佬」，更有球迷帶來高普的紙板，以假亂真，成功搶鏡，希望有高普的加持下可以創出奇蹟。

【英足總盃】熱刺第3圈對手受疫情影響 名宿鄰居贊助最強越級戰

馬連場外聚集不少球迷，其中一名球迷更帶來高普紙板，希望為地區球隊帶來好運。（路透社）

【辛組仔馬連球迷興奮迎熱刺】（按圖放大）

很可惜，奇蹟並沒有在球場內發生。熱刺抽到好籤作客「辛組仔」馬連，今仗當然派出副選上陣，前線由卡路士雲尼斯奧斯掛帥，配合盧卡斯莫拉及迪利阿里攻堅，孫興慜及「大師兄」加里夫巴利同樣先列後備。

如此陣容面對第8級球隊，足夠有餘。雲尼斯奧斯上半場連中三元，加上莫拉的入球，半場已輕鬆領先4球，小將達芬（Alfie Devine）下半場錦上添花，熱刺5球大勝晉級，「孫仔」難得可以在場邊全場做觀眾。沒有隨隊的隊中王牌哈利卡尼，終於可以好好休息。

熱刺的「巴西孖寶」雲尼斯奧斯及盧卡斯莫拉上半場攻入4球，助熱刺奠定勝局。（路透社）

英格蘭足總盃第3圈焦點戰果：

熱刺抽到好籤贏波晉級，球場內沒有奇蹟，馬連卻在場外創造了一次。新冠疫情影響下，英格蘭所有非聯賽賽事暫停，使倚賴門票收入的馬連財政收入大受影響。

今仗賽前不久獲通知閉門作賽，猶如晴天霹靂，不甘心見財化水，他們發揮創意改為發售網上虛擬門票應急，以大抽獎作招徠，大獎是當馬連的「一日領隊」，票價減半至10英鎊。

一支地區球隊，主場不大，後備席與球場僅一步之遙。（路透社）

連摩連奴都買飛支持

他們原先希望售出500張虛擬門票幫補一下，不料反應熱烈，馬連官方Twitter及後公布，超過3萬人購買虛擬門票，收入高達30萬英鎊，足足是原先封場前估計的10萬英鎊收入的3倍。

不少著名球圈中人均買飛支持馬連，當中包括阿仙奴名將伊恩胡禮、曾效力熱刺的名將連尼加，就連他們的對手熱刺領隊摩連奴表示亦有買虛擬門票。「我有買」，摩連奴告訴傳媒，「即使我中大獎，我也不可以去（執教馬連），因為我們有季前熱身賽要預備，我應該無時間去做。不過由於意義重大，所以我會買入門票。」

對於全隊球員合共周薪僅1750英鎊的球隊，這個數字與熱刺球員的周薪簡直是「蚊髀同牛髀」，然而這3萬張虛擬門票對他們的存亡十分重要。

馬連小球迷為當地球隊打氣。（路透社）

馬連領隊尼爾楊格（Neil Young）直言今仗是球會的「救生索」，今場的收入對馬連及後營運相當有幫助。

楊格同樣盛讚熱刺沒有欺場，充分尊重馬連，並沒有因為他們是低組別球隊而輕敵，「熱刺今仗大可以派出副選球員，就如加里夫巴利絕對可以不上陣，但摩連奴依然派他上場，這是對我們的尊重。我們球隊可以躋身這階段，他們需要為自己而感到自豪。」

加里夫巴利後備入替，馬連領隊大讚摩連奴「夠Respect」。（路透社）

因為防疫規定的關係，馬連錯過與熱刺球員「集郵」的機會，未能交換球衣，有見及此，熱刺方面特意向馬連送上全隊的新球衣，以作留念。

馬連力戰5球不敵熱刺，雖敗不辱。（路透社）

英超第18輪直播賽程（按圖放大）：