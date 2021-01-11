行山｜周嘉儀讚浪茄水清沙幼　狂曬打卡照：「暫時最辛苦行呢度」

前無綫新聞主播周嘉儀（Venus）近期化身山系女孩，頻頻去行山，日前她就到西貢的浪茄行山，由西灣亭行到東壩。浪茄的沙灘水清沙幼，非常漂亮，但她指這是她暫時行過最辛苦的地方。

周嘉儀近日在Instagram分享行山照片，她表示由「西灣行去浪茄」，從她的照片推斷，她應該由西灣亭起步，俯瞰萬宜水庫的景色，之後轉上麥理浩徑，登上314米高的西灣山。周嘉儀其後落西灣山，到浪茄的沙灘，最後至萬宜水庫東壩。

【周嘉儀到西貢浪茄行山後，分享了很多打卡照】

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周嘉儀近半年行過東平洲及元荃古道，她表示這次行得幾辛苦，她留言：「比我想像中行得辛苦，上斜、落斜、上斜、落斜。」她還附上一個「暫時最辛苦行呢度」的標籤。然而，周嘉儀認為辛苦是值得的，她接着留言：「不過睇到咁靚嘅海灘乜都值得啦係咪？」她還加了「真係水清沙幼」、「香港其實好多靚地方」的標籤。周嘉儀似乎對浪茄念念不忘，到今早仍繼續分享更多浪茄的照片。

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