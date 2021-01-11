【意甲】C朗美斯隔空再鬥法　一周內連升兩級成史上入球王

意甲祖雲達斯主場3：1輕取薩斯索羅，C朗拿度幾經辛苦終在完場前取得一個入球，讓他再創生涯一大里程碑——以759個球會及國家隊正式比賽入球，與已故捷克名宿比辛（Josef Bican） 並列史上入球王。 他的最大勁敵美斯早前在周六巴塞作客格蘭納達一戰攻入兩球，成為西甲史上首個連續15季達到雙位數入球的球員。就算分開了，兩人仍在繼續彼此互相推動，向更多紀錄邁進。

1月4日，祖雲達斯意甲主場迎戰烏甸尼斯前，C朗拿度生涯累積756個球會及國家隊入球，名列史上第三位。在他前面，有757球的巴西球王比利，以及759球的已故捷克名將比辛。

那一仗C朗拿度梅開二度，以758球一舉超越比利，升上第二位。一個星期後，祖記主場面對薩斯索羅，今仗只要攻入一球，便可升上並列第一。或許愈希望得到的，愈難得到，C朗由比賽開始不斷起腳均無進賬，他緊張得掩面、雙手合十、再掩嘴然後攤在草地上，盡顯失望之情。

入球了！C朗拿度攻入個人第759個入球，並列史上入球王。（Getty Images）

【C朗拿度心急創紀錄表情包】（按圖放大）

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看着身邊的隊友丹尼路有波入，連今仗前未開齋的艾朗藍斯後備上陣都進賬，C朗愈來愈心急，甚至一度面向天攤倒草地上，彷彿在問：「唔通連個天都唔鍾意我？」

時間一分一秒過去，努力90分鐘，仍是顆粒無收。既然隊友未能為他創造機會，他唯有靠自己。補時兩分鐘，丹尼路從後場右路一記大力過頭波笠向前場，C朗漂亮地在中圈附近將皮球控下來，再引球推進，一氣呵成高速殺入禁區起腳將皮球送入網窩，取得珍貴的第759個入球。

【足球正式比賽入球王】（按圖放大）

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永遠追不到比利紀錄？

誰不想做天下第一？這個最高入球紀錄由來爭議甚多，尤其在早年足球紀錄不如現在仔細的年代，榜上有名一眾昔日名宿迪克、尤西比奧、普斯卡斯、武勒、羅馬里奧、比辛和比利宣稱的入球數量，均遠高於上述圖輯中的官方紀錄。

例如比利在Instagram的個人簡介中其中一項成就便是「足球史上入球最多球員——1283球」。近日當美斯和C朗拿度先後打破他的單一球會總入球以及成人正式比賽官方入球紀錄後，部分網民和傳媒批評他「刻意篡改入球數字」，比利回應指他的個人簡介一直如此並未作出修改，「我被傳媒指控修改個人資料簡介，矮化這些打破我紀錄球星的成就。這些資料由我一使用社交平台時已是如此。」

比利Instagram的個人介紹中宣稱自己是史上入球最多球員，歷年攻入1283球。（instagram@pele）

事實上，這個巴西一代球王大方祝賀美斯和C朗拿度，指出「沒有任何事情能夠抹煞你們的非凡成就。」多年以來，比利一直自稱攻入超過1000球，他的後輩羅馬里奧也是如此，到底會否會有此爭論？

爭議主要出在「正式比賽」如何界定，比利的1283入球中，多達526球被指來自非正式比賽或表演賽，扣除之後便是剛被C朗打破紀錄的757球。

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比賽精華：

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