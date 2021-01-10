【足球熱話】C朗追隨者數量遠超美斯有原因　阿仙奴敏感詞入十大

C朗與美斯誰是最佳球員爭論永無休止，不過三大社交媒體追隨者數量方面，葡萄牙球王的表現遠勝宿敵，遠遠拋離美斯達2億人次多，簡直是贏到開巷。 晉身前十的球星之中，只有3人來自英超，當中一人竟是今季從未為阿仙奴上陣的德國球星奧斯爾。

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美斯大敗有原因

35歲的C朗拿度魅力驚人，Instagram坐擁2.51億追隨者，擊敗Ariana Grande和「The Rock」等演藝巨星，成為全球最多人追隨的人物。連同他在Facebook的1.24億以及Twitter的9000萬，他在這三大社交媒體平台的追隨者總數目更高達4.65億。

C朗拿度不止球技出眾，還經常在社交媒體跟大家分享生活點滴，尤其是健身和鍛煉過程，亦經常發放充滿正能量的訊息，就算早前曾患上新冠肺炎依然不斷出相、出片顯示自己身體健康，加上他和另一半佐真娜的俊男美女組合時常「大方」分享性感照，順利吸引全人類關注。

排在他之後的正是巴塞隆拿球星美斯。原本兩人距離應該不至那麼遠，惟美斯沒有開設Twitter帳戶，他在社交媒體的活躍程度亦遠不及C朗，在只有IG和Facebook之下合共仍有2.65億追隨者已是十分了不起。他的巴塞前隊友尼馬以些微差距落後，排第三位。

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在阿仙奴連後備資格也沒有的奧斯爾，仍進佔社交媒體最多追隨者前十位。（Getty Images）

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皇馬驚人造星能力

值得留意的是，晉身前十的球星之中，一半以上說得上是來自皇馬系統：第一位的C朗拿度2018年才轉投祖雲達斯，第四位的洛迪古斯今季才加盟愛華頓，第五位的加里夫巴利正外借熱刺，身份上仍是皇馬球員，第六位的是今季即將約滿的隊長沙治奧拉莫斯，左閘馬些路排第九。

排第八的奧斯爾已加盟阿仙奴多年，惟他一樣是在皇馬的3年奠定巨星地位，「銀河艦隊」的造星能力果真不同凡響。

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足球未來的隱憂

社交媒體追隨者數量背後牽涉不同因素，即使如此，十大最多人關注的球星多達八人是年過30的「八十後」，其餘兩個「九十後」其實也分別是快將步入30大關的尼馬和洛迪古斯，不禁令人憂慮足球未來欠缺具備星味的接班人。

由於足球戰術的演變，現今球賽以整體戰為主，具有個人特色和魅力的球員買少見少。從社交媒體追隨者數目或多或少可側面反映出，球迷「用手投票」支持自己的喜好，當C朗、美斯、伊巴等充滿個性的一代退下來之後，失去球星的情況之下，足球的受歡迎程度會否因而打大折扣，將會是個值得探究的課題。

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