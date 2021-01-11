行山｜曾淑雅Jumbo收起性感上黃牛山　寒冷天氣比無盡樓級更辛苦

撰文：顏銘輝
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向來喜歡行山的藝人曾淑雅（Jumbo）過去周末帶家人上山，到沙田的黃牛山。雖然曾淑雅常常穿貼身性感的裝束行山，但當日天氣寒冷，她也收起性感，穿羽絨外套上山，還穿了兩條legging。
曾淑雅上周末帶媽媽行山，也是她2021年第一次上山。這次她行的路線也不簡單，要登上高604米的黃牛山。她在社交網站亦提到「都是不斷的樓梯級，正常的體能挑戰」，路線大約6公里，她大讚「媽媽好叻」！她還與網民分享了多張在黃牛山頂打卡的照片，背景除了有山頂的三角測量站，還有飛鵝山、東洋山一帶的翠綠山景。
【曾淑雅帶家人到黃牛山行山】
比起樓級，她認為最辛苦的是天氣寒冷。她續寫：「最大難關是天氣好凍！為了上山我也做足準備，羽絨外套加薄外套加兩件內衫，穿兩條Legging加長襪。雖然對比其他行山人士看起來是有點厚重，不過不要冷親還是比較重要啦！」曾淑雅上月底去過行石龍拱，當時她還露出纖腰，但今次就「包實全身」。
有網民在她的照片下留言：「終於肯着返件衫行山！」而這個留言亦獲得最多讚好。
【曾淑雅之前到石龍拱行山】
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