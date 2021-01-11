【英足總盃】迪利阿里肢體失平衡隊友笑爆嘴　摩連奴罕有讚不絕口

熱刺半力出擊，在英格蘭足總盃第3圈鬥第8級別球會馬連，談笑用兵下5球大勝晉級。 熱刺「邊緣人」迪利阿里今仗正選上陣，並交出一個助攻，比助攻更可貴的是，從摩連奴的金口中道出的讚美說話，直言下仗有望看到阿里的身影，重回熱刺的常規名單不是夢。 場上踢得好，摩連奴讚好，因為一次「蝦碌」而引得場邊的孫興慜及加里夫巴利等隊友哄堂大笑。

近年最誇張的越級挑戰，由第8級別的馬連（Marine）主場迎戰英超勁旅熱刺，摩連奴麾下半力出擊，最終輕鬆5球擊敗「辛組仔」，順利躋身英格蘭足總盃第4圈。

小球隊大作戰 辛組仔對熱刺創收入奇蹟 摩佬都有份

熱刺的「巴西孖寶」雲尼斯奧斯及盧卡斯莫拉上半場攻入4球，助熱刺奠定勝局。（路透社）

【辛組仔馬連球迷興奮迎熱刺】（按圖放大）

面對低7級的非聯賽球隊，摩連奴今仗派出「邊緣人」迪利阿里擔任正選，該名英格蘭中場上半場中段造就雲尼斯奧斯門前打開紀錄，全場貢獻一個助攻，並在下半場功成身退，由「大師兄」加里夫巴利入替。

迪利阿里上陣逾1小時，並交出一個助攻。（Getty Images）

迪利阿里今季在熱刺上陣機會不多，人所共知，更多次盛傳阿里即將離開熱刺。迪利阿里今仗上陣逾一個小時，未能戰畢全場，卻已足夠贏得「摩佬」罕有的讚賞，盛讚他態度好，夠專業，「我對他（迪利阿里）今仗的表現相當滿意，態度十分正面，他在今仗充份表現自己的專業表現，努力創造機會，或許在周三的聯賽阿里有機會披甲。」

「摩佬」讚阿里，亦盛讚全隊上下，即使面對第8級別的馬連依然積極作賽，未有輕敵，尊重對手的態度更加重要。

摩連奴盛讚迪利阿里今仗既專業又態度正確，連熱身都認真過人。（Getty Images）

迪利阿里難得獲得摩連奴的青睞，今仗亦有難得的「蝦碌」片段，阿里在邊線退後時，賓戴維斯傳球給他時，卻不小心地「一仆一碌」，迪利阿里順勢後滾翻，「邊到跌底邊到起返身」。

阿里「倒瀉籮蟹」的一幕，正好在熱刺的後備席前發生，一眾隊友包括孫興慜及加里夫巴利目擊「慘案」發生，「搞乜鬼呀佢」，隊友們紛紛忍俊不禁，即使「孫仔」掩着嘴亦難掩其笑意，大師兄巴利更笑着示意要警告「插水」的迪利阿里。

阿里一仆一碌，隊友笑哈哈片段：

Dele Alli learning with Manchester United players :pic.twitter.com/63cH1ButYS — ☔ (@archonchris) January 10, 2021

英格蘭足總盃第3圈焦點戰果：

英超第18輪直播賽程（按圖放大）：