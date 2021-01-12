【NFL】愛國者六冠教頭拒絕特朗普授勳　表明受國會大樓事件影響

NFL新英倫愛國者（New England Patriots）教頭比拿切克（Bill Belichick），周二（12日）發聲明表示因早前衝擊國會大樓事件，不會接受美國總統特朗普（Donald Trump）頒發總統自由勳章。

比拿切克曾領愛國者6度奪得超級碗（Super Bowl），為NFL史上贏得最多超級碗的教頭，私下亦為特朗普好友，曾對外公開與美國第45任總統之間的友情。

愛國者教頭原本有機會在特朗普離任前獲頒美國的平民最高榮譽的總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom），但近日表明拒絕受勳。

比拿切克（左）表示不會接受特朗普頒發總統自由勳章。（Getty Images）

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他於聲明中說：「近期我得到獲頒總統自由勳章的機會，我為這榮譽的象徵及對之前受勳者的尊重，感到受寵若驚。不過，在上周發生的慘劇過後，我決定不會前往受勳。」

特朗普的支持者上周前往首都華盛頓，於國會大樓外示威，最終失控衝擊國會大樓，當時參議院正在為去年的大選結果辯論及表決，最終會議需要暫停，一眾議員及身兼參議院院長的副總統彭斯（Mike Pence）都要緊急疏散。國會大樓其後傳出槍聲，終有5人死亡，其中一人為國會警察。

比拿切克為NFL史上奪得最多次超級碗的教頭。（Getty Images）

特朗普頒贈對象不乏朋友、支持者

相比過去數任總統頒發過百次總統自由勳章，特朗普至今只頒發給24人，可謂相差甚遠。不過，特朗普頒授勳對象不少都是其支持者或好友，如活士（Tiger Woods）、美式足球典堂級教頭賀茲（Lou Holtz），前者為特朗普的高球波友，後者於大選時曾多次公開支持特朗普。

活士獲特朗普頒發總統自由勳章，私底下兩人是波友。（Getty Images）

特朗普任內獲頒總統自由勳章的運動員：

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總統自由勳章為美國的平民最高榮譽，於1945年由杜魯門（Harry Truman）總統設立，本為表揚在二次世界大戰對美國有顯著貢獻的人，1963年甘迺迪總統（John F. Kennedy）擴充受勳對象範圍，頒贈原因改為「對美國國家安全或利益、世界和平、文化或其他重要公共或私人事業，作出特別傑出貢獻」，受勳者不需要是美國公民。

總統自由勳章設有傑出總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom with Distinction），即將上任第46任總統的拜登（Joe Biden），擔任奧巴馬的副總統時曾獲得此榮譽。

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