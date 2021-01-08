美國國會暴亂｜白宮譴責事件　特朗普或遭聯邦法院起訴煽動叛亂

美國國會在1月6日遭大批總統特朗普（Donald Trump）支持者闖入事件，候任總統拜登 （Joe Biden）形容為暴動。事隔一天後，白宮首度譴責事件，而特朗普則可能為此遇上官非。

白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）7日發表聲明，指總統和整個團隊提出最強烈譴責事件，稱闖入國會的行為不可接受，而違法的人須面對法律的制裁。她又表示，白宮人員正確保權力可以正常交接，現在是美國團結的時候。

麥克納尼宣讀完聲明後隨即離開，沒有回應任何提問。

至於當日的事件，美國司法部表示已經起訴最少55人，華盛頓法院署理檢察官舍溫（Michael Sherwin）則指，涉案人士面臨煽動叛亂、造反及暴動等罪名，重申不排除會有更多人被起訴。

他被問到特朗普或國會警察會否列入被告名單時，稱只要有份參與和找到合適證據，就會提出起訴。

《紐約時報》同日報道，白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）曾警告特朗普在6日呼籲支持者遊行到國會的言論可能惹官非，面臨被起訴暴動罪。該報亦引述消息人士指，特朗普在大選日之後向顧問表示，他考慮特赦自己，並問對方是否應該這樣做。

特朗普的任期餘下不足兩周，他除了可能面臨官非外，朝野雙方亦蘊釀彈劾議案，再加上傳出白宮官員「跳船」消息，他的情況可謂腹背受敵。

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