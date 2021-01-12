【體操】內村航平不獲續約　肥約鋪後路遇上贊助商自身難保

國寶也有被放棄一刻，多得新冠肺炎。 日本體操名將內村航平在里約奧運成為全能金牌得主後，與家鄉的連鎖餐廳集團簽下巨額合約。4年過去，合約到期，集團宣布不與內村續約，原因顯而易見。當下世事紛亂，回顧簽約當天，一切願景，化為烏有。

時為2017年3月，內村在1年前里約奧運為日本奪得男團金牌，並在個人全能衛冕。他與長崎縣創立的飲食集團Ringer Hut（リンガーハット）簽訂一紙合約，成為集團旗下運動員，內村在國內比賽的運動服印上集團名字。當時估計合約總值達到4億日圓（約2975萬元），合約為期至2020年12月30日。

日本體操王子內村航平飛不起來 頸以下都很痛 止痛針都止不住

內村航平在簽約儀式上即席食麵。（網上圖片）

簽約當天，內村表示集團於長崎發跡，打着長崎什錦麵（ちゃんぽん）專門店的旗號，立足全國，跟自己相當有淵源，「我不愛吃蔬菜，除了這裏的長崎什錦麵（ちゃんぽん），其他地方的菜都吃不下」。而Ringer Hut方面當時稱與內村合作，希望他退役後一起推廣青少年活動，如攜手營辦體操教室，推廣飲食營養等。

內村航平掛着這家食店集團的名字，在國內屢創佳績，如17年全國賽個人全能10連霸。（Getty Images）

若是沒有這意外，這份大約會歡送內村退役。當20年東京奧運完結，32歲的內村在自己地方施展渾身解數，結束運動員生涯。合約趕不上現實，疫症令東奧延期，甚至可能舉行無期。內村說過無緣東奧寧可退役，因肩傷嚴重而決定放棄參戰全能，只攻單槓一項。上月中的日本公開賽更奪得冠軍，可惜新年伊始，胸前贊助留白。

內村航平受肩傷困擾 日本賽無緣決賽失世界賽資格

內村上月日本公開賽奪得單槓金牌，體操服上仍有食店的贊助。（內村航平facebook）

Ringer Hut在官網公布，因為疫情對業績打擊超乎想像，去年大除夕約滿後，不再與內村續約，「內村是長崎縣出身的傳奇選手，跟集團創業地相同，集團上下繼續為他打氣，支持他推動體操普及，及表現具備世界頂級水平的日本體操」。內村航平亦在個人Facebook表示「轉為職業選手至今4年，感謝集團一直支持。現時疫情相當嚴峻，要繼續嚴格防疫，努力訓練」。

內村航平的體操歲月（按圖放大）

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香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：