【足球轉會】皇馬六換一計劃啟動　施丹以麥巴比重組銀河艦隊

皇家馬德里自從陣中皇牌C朗拿度離隊後，無論星味和戰力均大不如前，主帥施丹一直心儀法國同鄉基利安麥巴比，惟對方身價隨時達2億歐元，實在難以成事。 近日盛傳銀河艦隊構思一個「六換一」的計劃，願意放走陣中6個球星籌錢買麥巴比，名單上的盧卡祖域已率已被借回母會法蘭克福，為善價而估做好準備。

22歲的麥巴比被皇馬看中多時，此子本身亦自小夢想成為銀河艦隊一員，雙方可謂情投意合，無奈他效力的巴黎聖日耳門（PSG）是個完全不等錢用的難纏談判對象。2018年夏天PSG盛傳以1.45億歐元從摩納哥收購麥巴比，如今這個年輕鋒將已貴為全球最炙手可熱的球員之一，大巴黎自然不肯蝕讓。

他的合約2022年6月到期，近日PSG已不斷放風表示有信心麥巴比將會續約，事實當然未必如此。隨時間一天一天過去，麥巴比離隊機會愈來愈大，PSG為免最後人財兩失，或許還是要放手。

這個時候，皇馬亦展開「麥巴比行動」。

《阿斯報》以麥巴比為封面，指出皇馬計劃以「六換一」買入他。（網上截圖）

【皇馬想用哪6個球員帶來麥巴比？】（按圖進入）

賣人+貸款籌錢買麥巴比

想要麥巴比，最重要一點就是錢。他的身價按市值計至少達2億歐元，PSG 2017年買入尼馬時付出破世界紀錄的2.22億歐元，相信要令巴黎人放手，少不免要刷新此紀錄。

西班牙《阿斯報》以封面故事報道皇馬的「麥巴比方程式」，描述銀河艦隊收購麥巴比行動的詳細計劃，當中包括放走陣中的加里夫巴利、艾斯高、施巴路斯、盧卡祖域、馬些路和巴謙戴亞斯六人，期望合共獲得1億至1.5億歐元，餘下數目則以貸款獲得。

皇馬即使在新冠肺炎疫情下估計收入下跌25%，但球隊吸金能力強勁，今季至今保證收入已達3.28億歐元，足以應付未來不確定的環境和說服銀行提供貸款，並預期下一年度當一切回復正常，球會收入可達8億歐元，因此麥巴比的高昂人工亦不成問題。

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+ 5 + 5 + 5

利物浦仲有無機會？

英超冠軍利物浦是另一支盛傳有意引入麥巴比的球隊，領隊高普跟麥巴比一直保持聯繫，紅軍今季的球衣贊助亦「轉會」由New Balance轉投Nike懷抱，跟麥巴比身處「同一屋簷下」。

以紅軍審慎理財作風，看似不會支付過億轉會費收購球員，假如Nike願意出手襄助，又是另一回事。不過據英國Sky Sports指出，紅軍目前無意簽入這個法國鋒將。相對皇馬的主動出擊，利物浦暫時先按兵不動。

麥巴比自2018年7月加盟PSG以來，144次上陣攻入104球，如果連2017/18球季外借大巴黎的數據亦計算在內，更達到188次上陣入125球。他跟陣中巴西球星合作無間，上季兩人更帶領球隊首度晉身歐聯決賽，可惜最後功虧一簣只得亞軍。

【麥巴比的下一站是……】（按圖放大）