01球評︱哈利卡尼「必須轉投皇馬」？　剖析西甲雙雄吸引球員迷思

熱刺王牌哈利卡尼（Harry Kane）跟隊友孫興慜今季狀態大勇，剛帶領球隊殺入聯賽盃決賽，距離打破13年錦標荒只差一步。摩連奴領軍下，熱刺戰積穩步上揚，向英超、歐霸和本土盃賽多線出擊，步入「收成期」。 此時此刻，曾效力熱刺和皇馬的活基治卻認為，假如熱刺今季再次捧蛋，卡尼必須加盟皇馬或巴塞其中一隊，才能再進一步成為美斯、C朗拿度級數的球員。 為什麼某球員想達到成就高峰，一定要去皇馬或巴塞？為何留隊一定不能成為頂級球星？這到底是事實，或只是一廂情願？

哈利卡尼，27歲，英格蘭國家隊隊長，311次為熱刺上陣攻入205球，兩屆英超神射手，2018世界盃金靴獎得主。球會生涯獎項，是零。

最接近一次，是2018/19歐聯決賽，不敵利物浦只得亞軍，跟冠軍擦身而過。幾乎每年夏天，都會出現關於西甲兩大豪門皇家馬德里或巴塞隆拿想簽入他的傳言，今次再入決賽，前輩活基治（Jonathan Woodgate）給予的忠告是：「如果皇家馬德里找上門，特別是哈利卡尼，他必須要走。」

卡尼曾跟歐聯冠軍擦身而過，想捧盃是否一定要走？（Getty Images）

「若他想贏錦標，晉身為美斯、C朗拿度那種級數的球員，便一定要走。」活基治狠批：「我看不到他會在熱刺贏得英超，今季不可以，未來幾季也不能夠。」他認為熱刺目前跟利物浦和曼城差距太遠，「如果他想贏歐聯，他在皇馬會有較大機會。」

加盟皇馬／巴塞＝成為巨星必經之路的思維似乎已植入所有人腦袋，究竟為什麼會變成這樣？

曾跟皇馬主帥施丹做隊友的活基治，在皇馬不算成功，卻力勸卡尼加盟。（Getty Images）

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皇馬巴塞六大致命吸引力

拆解「必須轉投皇馬／巴塞」迷思前，先要了解這兩間球會為何特別吸引。1990年代是意甲黃金年代，雲集全球頂級球星，2000年代開始西甲再次冒起，聯賽整體水平極高，到2010年代意甲衰落，歐洲主流聯賽之中以西甲和英超最受追捧。相對踢法較體力化又兇悍的英超，西甲成為各地足球員追求事業高峰的理想地，尤其對一眾南美球員而言，加盟兩大班霸皇家馬德里和巴塞隆拿是他們的終極夢想。

相對其他強隊，皇馬／巴塞還有多幾項「額外福利」。從現實角度，西甲雙雄開出人工較其他球隊更高，根據Sporting Intelligence研究報告，巴塞和皇馬是2019年度球員平均人工最高的球隊，前者年薪達991萬歐元排行第一，後者以909萬歐元排第二。相對而言，出名人工高的英超球隊曼城和曼聯，在350支頂級運動隊伍中分別排第13和第33。

人工以外，最吸引的當然還是捧盃機會。西甲幾乎由這兩隊輪流捧，歐聯冠軍也18次落在皇馬或巴塞手上，另外還有本土盃賽。比起本土聯賽冠軍，歐聯大耳獎盃是不少球員畢生夢寐以求的目標，在皇馬／巴塞看似較易捧盃，想借轉會走捷徑也是人之常情。

跟美斯做隊友，相信是不少球員的夢想。（Getty Images）

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星級隊友無得輸

足球比賽要由11人同時落場踢，有一班好隊友十分重要。皇馬會長佩雷斯上任後將球隊改造為銀河艦隊（Galácticos），陣中粒粒皆星；巴塞注重本土青訓之餘，亦恃驚人財力不斷以天價搶人。兩隊雲集頂級球星，球員當然想置身其中，試問誰不想跟美斯或C朗拿度做隊友？C朗離隊後皇馬又買入夏薩特，主帥是名將施丹，龐大陣容星味不減。

皇馬和巴塞不一定在任何時期也是最強球隊，憑強大的宣傳和推廣手法，令全世界對他們的實力深信不疑。長年累積之下的規模效益加上品牌效應，為他們建立起「慣性收視」，廣告和贊助收入全球最高，讓他們有足夠財力天價搶人，巴塞財政混亂加上胡亂揮霍作繭自綁則是後話。皇馬／巴塞這種氛圍，令球員自覺能夠加盟是「事業上的提升」，由好波的球員升格為頂級球星。球員只有正選與後備，沒有升職機制，他們只可通過轉投豪門球會提升自己。

頂級球員發展到一個階段，會開始渴望追求個人獎項，球壇個人最高榮譽之一金球獎（Ballon d'Or）自2009年起已經連續11屆落入皇馬或巴塞球員手上，C朗、美斯獨大固然是主因，2018年兩人無份，獎座也是由皇馬中場莫迪歷奪得，進一步鞏固「想成為巨星，必須轉投皇馬／巴塞」的印象。

皇馬和巴塞看似好處多多，世人忽視的是轉會後成功率並非如想像中高，黃袍加身不成分分鐘變成燈蛾撲火。

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古天奴加盟巴塞後生涯直線下滑。（Getty Images）

古天奴如果留在利物浦……

皇馬和巴塞門檻極高，球員加盟後球場內外表現均會被傳媒和球迷無限放大，當中以皇馬球迷尤其嚴苛，連C朗昔日也曾在班拿貝被自家球迷柴台。近年最經典失敗例子莫過於古天奴，這個巴西球星在利物浦一步步踏上巨星之路，他為歐聯冠軍離開紅軍，以1.42億英鎊加盟巴塞。

轉戰西甲後一切不似預期，古天奴遲遲未適應，最諷刺的是他一離開，利物浦即在2018/19球季捧起歐聯冠軍，一年後再高舉英超聯賽獎盃。上季被外借拜仁終一嚐歐聯冠軍滋味算是安慰獎，亦有份參與8：2大炒巴塞，可是他已由主角淪為配角。今季強勢重返魯營，不單遇上球隊低潮，12月底半月板撕裂，禍不單行。他的例子不禁令人幻想，假如當天他沒有加盟巴塞，一切會否不一樣？

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夏薩特曾是車路士頭號球星，在英超如魚得水，曾被視為有力承繼美斯和C朗巨星地位的「夏世三」，上季加盟皇馬後至今未能適應，另一貴價貨盧卡祖域已接近被放棄狀態。古天奴以外，巴塞另外兩宗過億歐元收購奧士文尼迪比利和基沙文均是失敗之作。

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加里夫巴利為皇馬寫下歐聯基業。（Getty Images）

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一將功成萬骨枯

事實上，皇馬和巴塞從來都是一將功成萬骨枯的英雄地，加盟後更上層樓例子不少，然而一沉百踩例子肯定更多。連一代球王馬勒當拿在巴塞也未能成功，可見不是球技了得便能通行無阻，當中涉及獨特更衣室文化，既要懂得「埋堆」，也要顯示真本事和星味，天時、地利、人和，缺一不可。

細數曾效力皇馬或巴塞的英倫三島球星，由連尼加、曉士、奧雲、麥馬拿文、碧咸、活基治到加里夫巴利，只有巴利一人轉會後算是更上層樓，後期也要被投閒置散，連活基治自己亦不成功，他勸籲卡尼投皇馬不無諷刺。

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沒有人有水晶球可預知未來，可以肯定的是，無論熱刺今季能否贏到聯賽盃、足總盃和歐霸，甚至捧起聯賽冠軍，一樣會有人呼籲哈利卡尼為事業更上層樓加盟皇馬或巴塞。他應該為愛留下來，還是忍痛離開？一切視乎他最看重的是什麼。

謝拉特、林柏特、杜奧巴、朗尼、舒夫真高、派路、列貝利、羅拔利雲度夫斯基、紐亞等不少球星，沒有加盟皇馬或巴塞一樣能贏歐聯；同時C朗、巴利、蘇亞雷斯、莫迪歷、朗拿甸奴、尼馬、卡路士加盟皇馬或巴塞後確能更上層樓，成為家傳戶曉的巨星。沒有一定正確的選擇，卡尼最終如何揀，也是博奕。

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