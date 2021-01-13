【行山】朱智賢登太墩看「西貢千島湖」　落山歎「邪惡」菠蘿油

撰文：顏銘輝
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藝人朱智賢（Ashley）近半年常常分享行山相，她去過青山、龍脊、城門水塘及獅子山等地，她昨日就登上西貢的太墩，從山頂俯瞰西貢海群島的景色，感歎景色不輸大欖涌水塘的千島湖。
朱智賢昨日在Instagram上分享，到西貢太墩的行山經歷。太墩位於北潭涌，高317米，通常行山人士都會從北潭涌停車場旁的小徑上山，大約行1小時才上到山頂，山路頗為崎嶇。太墩山頂平坦開揚，望南望去，海景壯觀，西貢群島，星羅棋佈，包括橋咀、滘西洲、鹽田梓等。
【朱智賢分享到太墩行山】
朱智賢上到山頂後，都有在海景前打卡，她在短片中讚歎：「好凍，但好靚呀！」她之後將打卡照放到社交網站，並留言：「其實點解咁多人去千島湖，唔去呢度？」其實太墩都有「西貢千島湖」的美譽，景色不輸大欖涌水塘的千島湖景色。
太墩行山路線介紹：
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朱智賢還分享了行山後去吃東西，見到她準備食一個菠蘿油，她附上「行山是為了增肥」的字句。朱智賢近半年常常在社交網站分享行山相，從她的相片所見，她去過青山、龍脊、城門水塘、獅子山、蠄蟝石頂及白角行山，有的路線簡單，亦有的崎嶇難行。
【朱智賢到香港不同郊野地方行山照片】
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