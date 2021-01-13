【羽毛球．泰國賽】戴資穎3個月練成「新技能」　球僮1秒激嬲球后

羽毛球泰國賽，「一姐」戴資穎首圈順利過關，時隔8個月再次踏入球場，失誤不少，令比賽過程不若往日輕鬆。賽後向球迷笑言：「第一場比賽還是不忘練練你們的心臟，告訴你們，我回來了！」 去年10月小戴曾向海外球迷承諾學好英語，好好跟他們溝通，3個月後她已練成「新技能」，能全程以流利英語受訪，並語重心長說出背後原因。

戴資穎在超級1000系列Yonex泰國公開賽首輪以21：18、26：24直落兩盤擊敗世界排名129的泰國18歲小將本雅帕。小戴在比賽過程中犯下不少失誤，她在社交媒體分享心路歷程：「出發前一直對於自己到底有沒有辦法好好的防疫跟照顧自己這件事產生很大的疑慮，所以感覺心態並不是很好。」

對賽會防疫工作的疑慮，隨賽事展開消減，可是畢竟久疏戰陣，她說：「經過這麼長的時間沒有比賽，過程沒有自己想像中的緊張，只是感覺到自己的心態還不是很穩定。希望一天比一天更好。」

球僮一秒激嬲小戴

昨仗比賽過程中，曾發生一件不為人知的小插曲。當時小戴正在懊惱自己上一球打得不好，走到場邊拿球時，主場拾球僮不知是不識趣還是刻意想幫小戴的對手泰國球手一把，竟在此時跟她開玩笑。

戴資穎當時雖然不發一言，但她雙眼突然變得凌厲地向對方發射「眼神死光」，直到她轉身回球場前一刻仍狠狠盯着那人。然後更在球場上回敬拾球僮的笑話——以兩記漂亮的反手擊球連贏兩分。

【羽毛球．泰國賽】3新冠陽性球手獲准參賽 賽會解釋不構成危險

【戴資穎眼神發射死光連環圖】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

3個月極速學好英語

賽後小戴以全英語接受賽會訪問，令人耳目一新。去年10月她曾承諾學好英文，以便跟外國球迷交流，不料她只用上3個月時間便「學好外語」。她說自己每星期上一節英語課，每次大約一小時，「不過來到這裏便不能上堂了，我應該會好忙。」

小戴說，勤練英文是為免繙譯員誤譯她的意思，「我想用自己的方式、風格和感覺來跟球迷溝通，有些時候當我的說話被繙譯後，我向球迷表達的部分重要訊息未能充分演繹出來。」由於她的英文水平是「有限公司」，以往只能以基本英語跟球迷互動，「一些較為複雜的想法便會考起我，我仍嘗試學習。」

【羽毛球．泰國賽】球手為膳食崩潰 安賽龍表不滿竟遭賽會刪文

羽毛球｜泰國賽球手焗食酒店飯盒14日 大馬女神吳柳螢有秘密武器

【戴資穎泰國賽強勢回歸】（按圖放大）

戴資穎的幽默烚雞胸肉紀錄：

香港派出7名運動員赴泰國，參加男單、女單及混雙賽事，名單包括（按圖觀看）：