【桌球】丁俊暉關鍵時刻又手軟　奧蘇利雲捱到底反勝下輪鬥希堅斯

倫敦桌球大師賽首圈「火箭」奧蘇利雲遇上中國球手丁俊暉，「小丁」開局即施下馬威連取3局，一度領先局數5：3，與勝利僅一步之遙。 關鍵時刻小丁卻告手軟，遠枱紅波「餐士」打失，連氣勢都雙手奉上，最終奧蘇連贏3局，驚險反勝晉級次圈。

倫敦桌球大師賽於周日（10日）開打，中國球手顏丙濤力克羅拔臣晉級，另一名中國球手丁俊暉則在首圈遇上「老對手」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）。

小丁在2020年3度碰上奧蘇，3戰全敗，上月的蘇格蘭賽8強丁俊暉同樣飲恨出局。

奧蘇利雲險勝丁俊暉上演爆笑一幕 網民：下場要食炸魚薯條

奧蘇利雲與丁俊暉在蘇格蘭桌球賽第25次交手，火箭當時險勝對手。（World Snooker Tour Twitter截圖）

火箭與丁俊暉再度交手，在新一年小丁固然不希望再輸，今仗開局走勢凌厲，一口氣連取3局，奧蘇及後還以顏色，連追兩局，更打出一棒103度。

雙方手感同樣火熱，丁俊暉先在第6局打出過百度，一棒129度再下一城，「火箭」即回敬「一Cue」100度，小丁再交出128度，丁俊暉領先局數5：3。

丁俊暉今仗「頭威頭勢」，一口氣開局連取3局。（World Snooker Tour Twitter截圖）

在11局6勝的賽事中，丁俊暉只要再取一局，便可打破去年對奧蘇利雲的不佳往績。

關鍵的第9局，雙方亦不敢輕舉妄動，奧蘇及後遠枱防守失誤，將紅波留在袋口，給予丁俊暉一個大好機會，只要小丁打入紅波再清枱，勝利就屬於他。

丁俊暉第9局的大好機會竟然打失，埋下被逆轉的伏線。（Twitter截圖）

奧蘇利雲：「只要一直堅持，便能創奇蹟」

丁俊暉上次跟奧蘇利雲交手，正是在蘇格蘭賽決勝局手緊斷送致勝機會，豈料小丁竟在今仗重複犯錯，一個開放遠枱「餐士」，丁俊暉卻打失紅波，錯失極佳的奠勝機會，小丁難掩失望，隨即垂下頭。奧蘇死裏逃生，及後以66：48拿下第9局。

雙手奉送黃金機會，或多或少影響丁俊暉往後的發揮，此消彼長，奧蘇再贏兩局，結果以局數6：5險勝晉級。

賽後奧蘇利雲直言自己在今仗只是在「捱」，並指出只要能堅持捱到最後，便有機會反勝，「一日未到最後一刻，你永遠也不會知道結果如何」。他又認為，「如果你的心態正確，就算打得差仍能有機會。今天我正是在良好心理狀態下堅持下去，令對手產生懷疑，並將優勢重新帶回自己一方。」

奧蘇利雲大部分時間落後，丁俊暉卻再度在關鍵時刻「手軟」。（World Snooker Tour Twitter截圖）

另一場首圈賽事，由老將希堅斯（John Higgins）鬥北愛爾蘭的馬克艾倫（Mark Allen），該名與奧蘇同年的蘇格蘭名將，再度示範「薑愈老愈辣」。希堅斯領先局數5：3時，被艾倫連追兩局，需要以決勝局決勝負，艾倫未能乘勢再下一城，希堅斯在壓力下以77：39拿下決勝局晉級。

頭髮已花白的希堅斯賽後有點感性地說，「我很高興，過去幾年我以輸家身份坐在這裏，猶如一艘迷途的船。我得到機會，好好把握住，對我而言是一次重大勝利。」

同樣在1975年出生的希堅斯及奧蘇利雲，將在8強碰頭，亦是二人歷來第70次交手，爭奪4強席位。他對此感觸良多，「自從我跟Ronnie一起在1992年轉打職業，他一直是桌球界的標竿人物，贏盡各大錦標和創下多個紀錄。當我退休時，如果人們能說我曾跟Ronnie有過良性競爭便好了。下場對決他會是熱門。」

希堅斯力克馬克艾倫，8強遇上「老對手」奧蘇利雲。（Twitter截圖）

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