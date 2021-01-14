羽毛球・泰國賽｜男單港將晉級8強互撼　確診同隊成員對戰鄧謝配

泰國羽毛球公開賽周四（14 日）在曼谷進行第3天賽事，香港「一哥」伍家朗和李卓耀俱在16強賽事贏波晉級，將於8強上演「港隊內訌」。 此外，今站賽事再增兩職員確診，同隊球員卻未有退賽。其中一個染疫的是德國隊混雙教練，隊中球員更將在今晚稍後與港隊對陣。

去年世界排名首度晉身前20的李卓耀，首圈晉級後今仗迎戰33歲馬來西亞老將劉國倫。

後者是2018年世錦賽銅牌得主，雖然目前世界排名下滑到41位，但他在首圈淘汰世界排名第3的丹麥球星安頓臣（Anders Antonsen）出局，不容輕視。

自去年3月的全英賽後就未有打過任何正式賽事的李卓耀，連贏兩場躋身泰國公開賽8強。（資料圖片）

疫情下首BWF賽事晉身8強

雙方在首局甫開賽咬得甚緊，漸入局的李卓耀連取4分後稍為拉開至7：3，搶得領先優勢後就不曾落後，一度領先過7分，以21：14先取一局。

第二局雙方比分一度拉鋸，打法進取的李卓耀其後連取5分拉開至10：5，經驗豐富的劉國倫劣勢下穩住陣腳，逐漸收窄比分到3分內。李卓耀一路未能擴大領先優勢，最終花了52分鐘才以21：17再下一城。自去年3月全英賽後就未有打過任何正式賽事的李卓耀，連贏兩場率先晉身男單8強。

伍家朗在一年前的泰國大師賽獲得近3年來首項世巡賽冠軍，後來因疫情自3月便一直未有出戰國際賽事。（資料圖片）

激鬥3局 伍家朗險入8強

同樣闊別國際賽場10個月的香港「一哥」伍家朗，首輪比賽後表示終可跟其他球手對戰感高興。只要他在16強賽事戰勝中華台北的王子維，8強便會與隊友李卓耀正面交鋒。

伍家朗與王子維過去曾交手6次，伍家朗5勝1敗。首局二人咬緊比分，稍微領先的伍家朗連續兩個失誤，曾被對手追成6：7，不過家朗其後接連在網前得分，一度拉開比數至7分之多，餘下時間就壓着對手一路保持領先，以21：15先贏一局。

換邊後，家朗在初段落後2：5，後來藉對手失誤兼一記正手殺球重拾氣勢。不過王子維以加速球佔據優勢，加上伍家朗回擊出界、掛網失誤，王子維以21：15扳回一城。

領先一局的伍家朗在第二局陷入苦戰。（資料圖片）

關鍵一局，二人在初段先後失誤，伍家朗稍領先5：3。其後對手未能控制發力，家朗重奪優勢，擴大領先比數至10：3，惟中段連續失誤，被對手反超至17：16。戰至末段，家朗在關鍵時刻掛網，送分予對手打成20：20，但王子維連續兩球失誤，伍家朗最終以22：20取勝，驚險躋身8強。

伍家朗與李卓耀自2018年澳門公開賽後再度於世界羽聯賽事碰頭，二人當時打足3局才分出勝負，當時伍家朗以21：13、13：21、 21：9 獲勝。

中華台北世界「一姐」戴資穎今日在16強硬撼南韓好手金佳恩，憑假動作多次逼得對手失誤，最終以21：16、21：10取勝闖入女單8強。（資料圖片）

德國教練確診 同隊球手將對港隊

泰國公開賽開打至今雖然努力防疫確保選手安全，不過目前一些狀況仍令人擔憂。先是周二傳出病毒檢測結果是陽性、必須立刻到醫院隔離的印度前世界球后妮禾爾（Saina Nehwal），後來獲世界羽毛球聯會（BWF）官方改口聲稱檢測結果錯誤，並由於對病毒抗體的測試同樣是陽性，可以繼續參賽，大會亦安排了補賽。

BWF周三（13日）亦公布德國隊中一人確診，有傳是台籍混雙教練程文欣確診，而隊中混雙組合Mark LAMSFUSS／Isabel HERTTRICH並沒有被安排隔離，甚至仍繼續參賽，對手正是今日稍後時間上陣的港隊組合鄧俊文／謝影雪。

除上述德國隊教練外，一名法國隊隨行工作人員也在第二次測試中呈陽性。二人已被送到醫院隔離。

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