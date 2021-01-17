【桌球】中國小將擊敗頭號種子冰咸　闖大師賽決賽大戰希堅斯　　

今屆倫敦桌球大師賽驚喜不斷，繼八強希堅斯與奧蘇利雲兩大名將合力炮製一場高質素的精彩對決，首次參賽的中國小將顏丙濤在四強勇挫賽事頭號種子冰咸入決賽，將跟年長他四分一世紀的「巫斯」希堅斯力爭冠軍。

近年中國年輕桌球手人才輩出，2000年2月16日出生的顏丙濤，早在2013/14賽季只有13歲的時候，已開始在中國本土出戰職業賽事。2014年11月他以14歲之齡贏得世界業餘桌球錦標賽冠軍，成為歷來封王的最年輕球手，並正式踏上職業球手之路。

他的四強對手冰咸為上屆冠軍，被列為賽事頭號種子，顏丙濤只是12號種子。有趣的是，兩人賽前曾7次對壘，早在2014年首次相遇時，顏丙濤即以4：0勝出，其後6次碰頭各贏3次，難分高下，今次亦不例外。

冰咸一度以局數4：2領前，顏丙濤之後連取3局反超前5：4，在決定性的第10局，這個千禧後小將冷靜地取得65度再下一城，以6：5贏波出線。

中國小將顏丙濤力壓冰咸入決賽，一臉滿足。（Twitter）

連續三仗決勝局制霸

連同今仗，顏丙濤經已連續三仗要鬥至決勝局，他先在第一圈爆冷擊敗世界排名第二的尼爾羅拔臣，繼而在八強勇挫世界排名第八的麥佳亞，到今場再連取4局反勝冰咸，連續三仗贏6：5，既是實力、亦是充滿鬥心的表現。

賽後他表示很滿意今天的表現，「很多長距離擊球命中目標，我控制了球桌和白波，安全球也不錯。」對於決賽的信心，他的回答是：「或許吧。這是個只有頭16位球手可參加的賽事。」這個世界排名11的中國小將所言，意味着人人機會均等，他一樣有機會。

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希堅斯大讚：「年輕肩膊上有個老頭子腦袋」

他的決賽對手希堅斯，為賽事兩屆冠軍，被廣泛視為奪標大熱門。「巫師」隨年紀漸大，近年水準逐漸滑落，他跟奧蘇利雲上演八強賽前，尚在感慨如今落場「輸多贏少」，似乎有意退下來。不過他先以極具說服力的表現擊敗宿敵奧蘇利雲，繼而在四強以6：4擊敗基拔入決賽。

今仗他和基拔的發揮均只屬一般，希堅斯埋怨「準決賽是最差勁的比賽」，指出四強賽事跟力爭獎盃的決賽只差一步，令人特別緊張影響表現，「我為能夠晉級高興，我早知道這是場硬仗，希望入到決賽會好些。」

希斯堅大讚決賽對手顏丙濤，「他是個優秀球員，年輕的肩膊上擁有一個老頭子的腦袋，我們都知道這一點。他正在上位，信心亦較以往更強。」

桌球｜「75雙雄」第70次對壘水準依然 千禧後顏丙濤4強挑戰冰咸

丁俊暉關鍵時刻又手軟 奧蘇利雲捱到底反勝下輪鬥希堅斯

八強時希堅斯力克同年出生的奧蘇利雲入四強，如今晉身決賽有望成為「最老冠軍」。（World Snooker Tour Twitter截圖）

最老對最嫩 大熱門並非一面倒？

假如45歲的希堅斯勝出，他將會超越去年以43歲之齡奪標的冰咸，成為大師賽歷來最年長冠軍。相反，若20歲的顏丙濤封王，將會成為繼1995年只有19歲的奧蘇利雲後，最年輕的大師賽冠軍。

7屆世界冠軍亨特利大讚希堅斯表現，6屆世界冠軍戴維斯則睇好顏丙濤可奪冠，「嘗試在兩人中選一個，經驗與年輕之間，顏（丙濤）大有機會擊敗希堅斯，他必須打得很好才可擊敗對手，這是個極出色的戲碼。」戴維斯同時指出，「很多人以為希堅斯巔峰已過，認為他無法再贏大賽冠軍，他會證明他們是錯的。」

根據往績，希堅斯與顏丙濤曾6次對壘，雙方各勝3次，名副其實是場「五五波」，不過近兩次交手均由顏丙濤勝出，對上一次為2020年2月的威爾斯公開賽八強。

最多147球手Top 10：

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