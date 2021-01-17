【東京奧運】取消聲音漸增　奧委會成員：或需聯合國介入決定

全球新冠肺炎疫情屢創新高，今夏舉辦東京奧運的日本，疫情亦非常嚴峻，每日新增感染個案逾6000宗、重症病例也達高峰，除包括東京在內的1都3縣需進入緊急狀態，亦暫停國際運動團體的入境許可。 隨着取消東京奧運的聲音漸增，國際奧委會（IOC）前副主席哥斯柏（Kevan Gosper）指，事態已超越體育範疇，或需聯合國介入去決定東奧命運。

繼美媒《紐約時報》指東京奧運可能取消後，國際奧委會前副主席哥斯柏日前接受澳洲電視ABC訪問時亦指出，要決定奧運是否取消，或需第三方介入：「以新冠肺炎疫情的狀況及它帶來的影響，這件事（指奧運舉行與否）已超越體育、或是一國內政的範疇。若要決定奧運繼續舉行或取消，或可要求聯合國介入。」

哥斯柏指，要決定奧運取消與否，或需聯合國介入。（Getty Images）

現在仍是國際奧委會榮譽會員的哥斯柏指，過往IOC也曾就某些事件尋求聯合國協助，「畢竟這件事（奧運）牽涉到的，可能是全球205個國家的代表。」不過，哥斯柏未有明言他有否曾就此接觸聯合國。

日官員堅持奧運如期舉行

不過，日本方面仍堅持奧運會如期舉行，除首相菅義偉，內閣官房長官加藤勝信今日（17日）被問及外界對於東奧可能取消的意見時，重申如期舉辦奧運的方針不變：「日期和場地都已定好了，我們仍繼續準備奧運，也會有應對（奧運）出現感染的措施。」

即使日本疫情嚴峻，亦無阻民眾外出：

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儘管加藤勝信如是說，但隨着日本以至全球疫情不斷加劇，取消東京奧運的聲音亦漸增，去年率先提出奧運可能延期的國際奧委會最老資歷成員Dick Pound，早前指「不能保證東京奧運可舉行」，罕有地沒有跟隨日本政府口徑的⾏政改⾰部長河野太郎，也直言：「我們現在極力做好奧運會的籌備工作，但疫情下一切皆有可能……國際奧委會必須準備替代⽅案。」

東京奧運定厄運？ 日本取消運動員入境申請 官員不排除東奧取消

日本《共同社》早前發表民調報告，顯示日本國內逾8成民眾認為東京奧運不應如期舉行。國際奧委會早已強調，東奧不可能再一次延期，意味這項原定7月23日展開的盛事，只有如期舉行和取消兩個選項。

由於東京奧運去年在原定3月的聖火傳遞儀式前宣布延期，今年3月亦會重啟奧運積分賽及再由福島展開聖火傳遞，外界普遍認為東京奧運賽期若有任何異動，亦會在今年3月宣布。

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：