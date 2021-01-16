東京奧運定厄運？　日本取消運動員入境申請　官員不排除東奧取消

日本《共同社》報道，日本已全面暫停國際體育運動團體的入境申請，直至2月7日預定緊急事態結束後才重新檢討。

日本境內疫情嚴峻，自去年12月新一波疫情打擊下，確診數字急增，由1月8日起，東京以至鄰近的埼玉、千葉、神奈川縣也進入緊急狀態，直至2月7日。美國《紐約時報》更對東京奧運持不樂觀態度，指東奧有可能成為二次大戰後，第一個被逼取消舉辦的奧運會。

從日本境內確認首名染疫人士以來，到周五（1月15日）已滿一年，不僅看不到疫情平息跡象，政府甚至二度發布中央層級「緊急事態宣言」。（GettyImages）

日媒：禁止其他國家運動員入境

根據日本《共同社》消息，在緊急事態宣言並擴大管制下，日本政府已全面暫停體育運動團體的入境申請，雖然日本奧委會與首相菅義偉對已延期一年到今夏的東奧勢在必行，看來前景難料。

日本政府周四已通報各體育總會，暫停允許外國運動員交流往來和集訓、參加東奧的工作人員入境等體育特例措施；遠征海外的日本選手回國、以及持有臨時居留資格的外國人則不受此限，但入境後仍須自主隔離14天，隔離期間不能參加比賽和訓練等。因此，日本⽬前原則上不允許所有來⾃其他國家的運動員入境。

日本政府暫停允許參加東奧和殘奧會的外國運動員來日本集訓的體育特例措施。（GettyImages）

日本職業聯賽受影響

允許參加日本職業聯賽等的外籍運動員，其入境特例也會暫停。預計在2月展開集訓的職業棒球、以及2月揭幕的職業足球聯賽（J-League），不持有在留資格的受聘外籍選手也許無法入境，又或因14天隔離而影響球隊計劃。

遠征海外的日本選手回國、以及持有臨時居留資格的外國人則不受禁止入境限制。（GettyImages）

⽇本的⾏政改⾰部長河野太郎更表⽰不排除東奧會取消，「我們現在極力做好奧運會的籌備工作，但疫情下一切皆有可能，如果奧運會得以順利舉行，我們將舉辦一屆出色的奧運，但國際奧委會必須準備替代⽅案。」由於奥運測試賽將在3⽉4⽇重啟，輿論普遍認為3⽉將是決定東京奧運會否如期舉⾏的最後期限。

日本單日確診人數再上新高，令東京奧運再現暗湧。（Getty Images）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：

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