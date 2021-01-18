【德甲】盧卡祖域說明書一直都在法蘭克福　回歸入替即梅開二度

新東西入手，卻無說明書，「唔識用」之餘更立即反悔，「早知當初唔買啦！」。 球員一樣，塞爾維亞前鋒盧卡祖域2019年夏天被皇馬以6500萬歐元收歸旗下，可惜由「入球機器」淪為「水貨」，貨物出門，隔一年半才「退回」法蘭克福。 盧卡祖域回歸德甲，首仗以後備身份入替，上陣逾半小時即攻入兩球，原來祖域的說明書一直留在法蘭克福。

盧卡祖域（Luka Jovic）2018/19球季在法蘭克福的表現亮眼，皇馬果斷出手，以6500萬歐元（下同）將這名塞爾維亞前鋒帶往馬德里，一簽就是一紙6年的合約，以為是生涯的一大躍進，可惜祖域「彈極都彈唔起」，效力皇馬一季半，僅攻入兩個入球，當初的「入球機器」不再。

前法蘭克福雙槍齊離隊 賀拿荷甲反彈 祖域回歸德甲

盧卡祖域每個入球亦十分「值錢」，身為「6500萬先生」，一個入球值3250萬，果然是「價值連城」。祖域在皇馬眼中，已代表「入錯貨」，貨物出門，恕不退換，幸好有「原廠保養」，外借返回成名地法蘭克福「入廠維修」。

祖域加盟皇馬後十分迷失，入球不多，麻煩更多。（資料圖片／Getty Images）

皇馬方面聲稱無意賣走盧卡祖域，所以今次回歸德甲半季，大有可能是重拾自信之旅，再度拾回入球的感覺。祖域上次入球已是接近一年前，去年2月初西甲攻破奧沙辛拿的大門，穿回法蘭克福的球衣，原來連入球都變得簡單。

法蘭克福周日（17日）深夜主場鬥剛終止聯賽不勝頹勢的史浩克04，主隊先由安達施華開紀錄，上仗連中三元的美國小將賀柏（Matthew Hoppe）扳回一城。戰至下半場中段，戰情膠著，法蘭克福主帥赫達（Adi Hütter）尋求突破，身穿9號球衣的盧卡祖域被調入場。

盧卡祖域下半場中段入替。（路透社）

回歸德甲賽場，祖域取得首個入球只需10分鐘，隊友左路傳中，盧卡祖域「紮定馬」車身窩利抽射清脆入網，助球隊再度領先外，告訴世人他的射術依舊。祖域完場前展示其速度，壓過史浩克守衛後，一扣一射再建一功，為法蘭克福奠定3：1的勝局。

盧卡祖域由62分鐘落場，加上補時的4分鐘，僅32分鐘便梅開二度，追平在皇馬一季半的累積入球。巧合的是，盧卡祖域正正在皇馬各大賽事披甲32場，幾經辛苦才攻入兩球，如今同樣是「32」但單位改成分鐘，相映成趣。

祖域入替僅32分鐘便梅開二度，追平在皇馬效力一季半的累積入球。（路透社）

祖域今仗證明了自己並非「水貨」，他的射術猶在，亦證明了原來當初出售至皇馬時，法蘭克福未有附送說明書，並一直留在主帥赫達的手上，賽後二人相擁，盡在不言中。

赫達與祖域賽後相擁，但好似有點太近，畢竟需要保持社交距離。（路透社）

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