欖球｜七欖連番延期　欖總裁員仍難抵財困　30名港隊球員需轉半職

新冠肺炎疫情禍及全球，體育產業亦遭迎頭痛擊。香港欖球總會繼去年裁員減薪後，今日（18日）再宣布，30名男子十五人欖球隊球員需轉型為半職業，不再以全職方式聘用。

香港欖球總會指，因應疫情對財政及物流影響加劇，會將旗下的全職男子十五人欖球代表隊項目轉型至半職業形式，2016年起推行的「精英十五人欖球計劃」亦會待現有職球員的合約在今年6月30日屆滿後結束。

至於香港男、女子七人欖球代表隊及女子十五人欖球代表隊，則屬於香港體育學院資助項目，不受影響。

香港國際七人欖球賽是欖總重要收入來源，一再改期下，打擊極大。（資料圖片）

欖總隨後指出，香港國際七人欖球賽連番延期、啟德體育城的「商業不確定性」、環球極速欖球停辦、2023世界盃外圍賽及亞太欖球錦標賽雙雙延期，加上本地保就業計劃結束，「令欖總不能持續地為此聘用30名全職球員」，並已聯絡人力資源公司Leathwaite提供職場規劃顧問服務。同時提及往後會續派男女子代表隊參賽，「保持作為繼日本之後亞洲排名最高的隊伍的爭勝心，以及以晉身未來『世界盃』決賽週為目標」，若亞洲欖球錦標賽如期於5月上演，亦會力爭衛冕。

男子七欖港隊在2018年亞運會奪得金牌，是體育學院精英項目，不受欖總節流影響。（資料圖片）

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聲明又引述主席唐諾生（Patrick Donovan）表示，目前是全球欖球的不明朗時期，稱病毒令舉辦香港國際七人欖球賽的財政壓力持續增加、環球極速欖球停辦、世界盃外圍賽亦由今年11月延至明年8月，「令原本佔95%的收入雪上加霜，這些非常情況令我們必須改變現行模式以保持長遠的財政可持續性。作出這艱難決定後，我們已盡快知會受影響的職球員，一起支持這轉型至其他機會。」

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