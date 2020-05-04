【欖球】國際七欖賽改期　欖總財困重組架構　解僱香港女隊教練團

香港年度體育盛事「香港國際七人欖球賽」因新型肺炎疫情改期，香港欖球總會在聲明指出，於收入影響和疫情雪上加霜下，正重組架構包括崗位合併和裁員、薪酬調整和凍結非緊要職位招聘。女子 15 人港隊主教練的范信基亦被解僱。

有指香港欖球總會近日因財政問題而大裁員，當中包括香港女子15人隊總教練范信基、其助教及顧問。欖總其後在官方聲明中，直言「世界七人欖球系列賽」主辦權修訂商業條款，及大環境經濟不振，令「香港國際七人欖球賽」 的收益持續下跌，再加上受到新型冠狀疫情拖累，短期展望並不樂觀。

事實上，欖總董事局去年11月已審視架構，在獨立第三方顧問團的協助下重整架構，包括薪酬調整、崗位合併和裁員。

一年一度的本地體壇盛事國際七欖賽改期，大大影響欖總收入。（資料圖片／李澤彤攝）

有指香港欖球總會近日因財政問題而大裁員，當中包括香港女子15人隊總教練范信基、其助教及顧問。欖總其後在官方聲明中，直言「世界七人欖球系列賽」主辦權修訂商業條款，及大環境經濟不振，令「香港國際七人欖球賽」 的收益持續下跌，再加上受到新型冠狀疫情拖累，短期展望並不樂觀。事實上，欖總董事局去年11月已審視架構，在獨立第三方顧問團的協助下重整架構，包括薪酬調整、崗位合併和裁員。

香港男、女子七欖隊因屬香港體育學院精英項目，七人隊教練為體院員工而不受影響。（資料圖片）

有傳總會解僱了逾十名員工，包括去年11月正式執掌女子15人港隊主教練的范信基，而香港男、女子七欖隊因屬香港體育學院精英項目，七人隊教練為體院員工而不受影響。受影響的員工於4月29 日已獲通知，欖總行政總裁麥偉杉表示：「欖總的財政儲備有限，已為香港國際七人欖球賽的改期作撥備，因而有責任採取一個可應對現況，及有效地保障欖球運動未來的商業模式。」