【英超】奧斯爾如願情歸費倫巴治　誰人是阿仙奴的新10號仔

「放手放開所有，彼此更自由」，阿仙奴與奧斯爾的合約終於解決，雙方成功「分手」，達成解約的協議，奧斯爾即飛往土耳其，準備加盟當地的老牌球會費倫巴治。 奧斯爾在兵工廠留下7季半的回憶外，亦留下一件10號球衣，成為阿仙奴球員虎視眈眈的目標。

奧斯爾與阿仙奴這一場「愛情故事」，爛尾收場，冷戰多時，即使奧斯爾希望續為兵工廠披甲，可惜「奧燒有心，槍手無夢」，奧斯爾猶如凍肉般放在雪櫃中，上年復賽後未曾披甲作賽。

奧斯爾在阿仙奴的日子將到盡頭 盛傳雙方達成解約共識

奧斯爾與阿仙奴的關係有曙光，球迷有望再度在場上看到他的英姿，但不是英超賽場，是土耳其超聯。（資料圖片／Getty Images）

【奧斯爾「嘆世界」式後備席俱往矣】

阿仙奴與奧斯爾的關係有突破性進展，周六（16日）傳出雙方達成提早解約的共識，不惜放棄部分薪金，正式結束奧斯爾7年半的「槍手」生涯。成功解約，如釋重負，舉家閃人，周日即赴土耳其伊斯坦堡，投奔他心目中的「瓦努阿圖」，名符其實奧斯爾想去的地方。

熱愛社交網站的奧斯爾，有關人生的重要的決定，當然在個人Twitter更新，上載一張一家三口在飛機上的合照，後方掛滿費倫巴治的旗幟，落機在停機坪影一張，手持球隊頸巾又影一張，不斷「打卡」，臉上掛上久違的笑容。費倫巴治正完成奧斯爾的轉會手續，相信「官宣」在即，以自由身加盟該土耳其勁旅。

奧斯爾如願勢加盟費倫巴治，喜悅之情不言而喻。（奧斯爾Twitter截圖）

奧斯爾的「槍手」生涯告一段落，留下不少美好的回憶，相信不少球迷亦會感激奧斯爾對球會的付出。隊友亦然，尤其是他的「老死」哥拉辛拿斯，二人曾經出生入死，難怪如此「老友」，惟哥拉辛拿斯被外借至母會史浩克，未能親身告別，奧斯爾特意在哥拉辛拿斯的直幡下隔空合照。

奧斯爾留下美好回憶，同時遺下一件10號球衣，這件球衣有一定的份量，兵工廠的兩大前鋒對此虎視眈眈，份屬好友的奧巴美揚及拿卡錫迪看來有意來季做新「10號仔」，會否影響二人的關係呢？

老友鬼鬼的奧巴美揚及拿卡錫迪掀起一場10號球衣爭奪戰。（資料圖片／Getty Images）

拿卡錫迪先在Instagram「出招」，上載一張與奧巴互指的相片，加上一句「當你哋都想做10號仔嘅時候」，奧巴美揚再回應對方，直言「拎去使啦好兄弟，件波衫係屬於你」，曾經在效力里昂期間穿10號球衣的拿卡及後再向奧斯爾表示，「放心啦，我會幫你好好照顧佢」，暗示來季大有機會「轉冧巴」。

奧巴與拿卡錫迪是10號球衣的有力競爭者。（奧巴美揚Instagram截圖）

拿卡錫迪或成為阿仙奴10號球衣的新球衣。（資料圖片／Getty Images）

奧斯爾合作過的阿仙奴最強11人：

+ 5 + 5 + 5

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