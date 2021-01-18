行山｜朱智賢挑戰「考牌路線」杯靈雙渡　爬過一線脊狼狽落圓頭山

近期頻頻去行山的女藝人朱智賢挑戰難度，行杯靈雙渡，先登屯門青山，再上圓頭山，幾乎全程都是風化嚴重的沙石路。杯靈雙渡被視為行山界的4大「考牌路線」之一，朱智賢回應網友留言時表示，她正計劃行其餘3條。

朱智賢今日在Instagram上透露，完成挑戰，行完4大考牌路線之一的杯靈雙渡。她先將在一線脊的打卡照放上網，還分享了她爬過一線脊的短片。朱智賢亦做足準備，戴上手套去行。

【朱智賢分享行杯靈雙渡的點滴】

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杯靈雙渡被視為4大考牌路線之一，杯靈是指又名杯渡山的青山，以及又名靈渡山的圓頭山。杯靈雙渡全長約11公里，通常挑戰這條路線的人，都會由屯門青山寺上山，經青山徑登上高583米的青山，之後沿青山北脊下山，落到良田坳，再連走乾山、圓頭山等多個山頭，落到靈渡寺，最後行到田廈路。

杯靈雙渡之難在於上落多，而且大部分都是浮沙碎石路，十分陡峭，很考驗遠足客的技術。朱智賢還分享了一張她坐在路上、一手撐地、一手扶住繩落圓頭山的照片，看來幾狼狽，她留言：「早幾日山火，好彩無燒咗條繩，如果唔係真係要瀡落去。」杯靈雙渡山頭連綿，她亦表示「都唔知行咗幾多個山頭」，還需要很專注腳下每一步。

有網民留言，期待朱智賢行其餘3條考牌路線，她回覆指正計劃中。另外3條考牌路線分別是3牙全走、環湖出咀摸鬼手以及一尖三咀過四灣。

【朱智賢之前分享到太墩行山】

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【朱智賢到香港不同郊野地方行山照片】

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