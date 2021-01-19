【英超】梅斯達菲嘆阿仙奴捨棄奧斯爾　廠迷嘲兵工廠變馬戲團

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-19 17:31

德國中場奧斯爾（Mesut Ozil）早前終於離開阿仙奴，即將轉戰土超加盟費倫巴治。「兵工廠」守將梅斯達菲（Shkodran Mustafi），於Twitter送別奧斯爾，感慨球會未錯幫助過這名「助攻王」，這一句引起球迷罵戰。

奧斯爾自去年3月後一直未有再為阿仙奴上陣，今季更未獲球會註冊為英超、歐霸球員，雙方終於在日前達成協議，提早終止該名德國中場35萬英鎊周薪的合約，奧斯爾日內將免費加盟土耳其的費倫巴治。

【英超】奧斯爾如願情歸費倫巴治 誰人是阿仙奴的新10號仔

奧斯爾提早終止阿仙奴合約，將轉投費倫巴治。（網上圖片）

與阿仙奴合約今夏到期的梅斯達菲，於社交網站送別奧斯爾，表明站在德國舊隊友一方：「兄弟，你是我生涯中見過的中，無論場內場外都是最無私的。你在球迷心目中永遠都是助攻王，不幸的是我們作為一Team人，在你最有需要的時候沒有幫助你。祝你一切順利。」

梅斯達菲真情流露，與此同時明顯「有骨」，指出球會內部有問題，管理層亦未有研究更妥善的解決辦法。這一Tweet引來阿仙奴球迷「熱烈討論」。

梅斯達菲大讚奧斯爾場內場外都十分無私。（網上圖片）

梅斯達菲支持者：阿仙奴=馬戲團

有球迷指梅斯達菲6個月後就會離隊，「感恩他未有續約」，不可能為他指責「兵工廠」感到生氣。另一名球迷就指梅菲達斯這一句足夠令到主帥阿迪達將德國守將踢入冷宮，「梅斯達菲申請了6個月有薪大假」。

不過，亦有梅斯達菲球迷反指續約一事為阿仙奴提起，嘲諷這間倫敦球會是「馬戲團球會」，另一名梅斯達菲支持者說：「你們真的認為梅斯達菲不知道這樣說會吸引負面反應嗎？他6個月或現在都可以離開，所以如果你（阿仙奴球迷）侮辱他的話，你才是笑話，你們這班惡毒的球迷。」

梅斯達菲道別奧斯爾反應兩極，這名德國中堅將於今夏離開阿仙奴。（Getty Images）

28歲的梅斯達菲今季上陣時間不多，各項比賽只為上陣9場比賽合共534分鐘。「兵工廠」早前曾提出續約，使得球迷大罵管理層腦筋有問題，但這名曾為德國上陣20次的中堅已表明不會繼約，將於今年6月完約後離隊他投。

奧斯爾合作過的阿仙奴最強11人：

+ 5 + 5 + 5

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