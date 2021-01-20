【意大利盃】羅馬教練團又犯奇葩失誤　加時超額換人料被判輸0：3

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-20 12:50

羅馬的教練有沒有看清楚賽例？他們在意大利盃16強又犯下低級錯誤，在對史柏斯亞加時超額換人，全場總共換了6個球員。雖然羅馬這場加時以2：4輸波，但據意大利傳媒透露，他們這場會被判輸0：3。其實，今季初意甲，羅馬已經試派錯誤註冊的球員上陣而被判輸0：3。

意大利盃16強，羅馬主場對史柏斯亞，兩隊在法定時間賽和2：2，要踢加時分勝負。加時一開波，羅馬先後有兩名球員被逐，基安盧卡文仙尼在91分鐘兩黃一紅，之後到門將包盧比斯在92分鐘直接領紅。突然踢少兩個球員，羅馬主帥方辛卡（Paulo Fonseca）馬上換人，加強防守。

【羅馬對史柏斯亞詳細戰情（按圖放大）】

【羅馬在加時開始兩分鐘有兩人被逐】

他在95分鐘收起白賴仁基斯坦迪，派丹尼爾富沙圖上陣，頂替包盧比斯守龍，還收起前鋒柏度洛迪古斯，由守將羅渣伊賓尼斯入替。羅馬在法定時間已經換了4個人，在加時換多兩個，合共換了6人。據現場直播片段，羅馬中場羅倫素柏歷堅尼在球隊換人時發現問題，曾到場邊提醒換人超額，「這是第6個」，但最後方辛卡都換了人。最終，史柏斯亞加時入兩球，以4：2淘汰羅馬。

【羅倫素柏歷堅尼發現球隊換了6個人，他出言提醒，但羅馬照換】

在意大利盃比賽，每隊一場最多5次換人。雖然國際足協准許各賽會計劃比賽時，可以每隊在加時增設一個換人名額，但意大利盃並沒有採用新例，換言之，意大利盃就算加時，都只能最多換5人，而羅馬今次就超額換人，違反賽會規例。就算羅馬最終贏波，都會被判違規出局。

羅馬超額換人，教練方辛卡肯定要「孭鑊」。（美聯社）

賽後，有記者問方辛卡有沒有留意到換人超額違例，他說：「如果出現問題，我們會在內部討論。」意大利傳媒披露，雖然今場羅馬踢到加時輸2：4，但在違規之下，他們將會被判輸0：3。羅馬今季並非首次觸犯類似的規例，在9月的意甲，羅馬對維羅納踢成0：0，賽後被發現踢正選的23歲中場阿馬度迪亞華拉被錯誤當成U22球員註冊，故被判輸0：3。

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