亞冠│分組賽押後　抽籤次序有變　傑志料與菲越球隊被編同一檔次

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-01-21 11:50

據泰國足協官網公布，今屆亞冠盃將延至4月展開，有望再度征戰這項亞洲最高水平賽事的港超球隊傑志，屆時或需遠赴外地，在17日內一口氣踢畢6場分組賽。

今屆亞冠盃分組賽將於1月27日抽籤，東亞區賽事原定在2月23日展開，惟在疫情下最終改期。

據泰國足協公布，東亞區外圍賽跟附加賽分別押後至4月7日及14日上演，而分組賽則延至4月21日至5月7日、以賽會制形式舉行，即同一小組球隊將集中在同一地區、完成所有分組賽。

今屆亞冠分組賽原定於2月底展開，現已押後至4月中。（Getty Images）

即睇今屆亞冠盃東亞區部份參賽球隊：

+ 10 + 10 + 10

香港球隊傑志極有可能因朝鮮球會未獲發牌而取得直入應屆分組賽的資格，據了解，「藍鳥」在抽籤中被分配至第三檔次，同一檔次中尚有菲律賓的聯城FC、越南球隊電訊體工、馬來西亞班霸柔佛DT及來自新加坡的淡濱尼流浪。

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由於今屆亞冠在改制下增加球隊數目，消息指東亞區抽籤次序也稍作變動，預料屆時會先分配第四檔次球隊（包含澳職冠軍悉尼FC與4支外圍賽勝方隊伍）至5個小組，再按順序為第一至第三檔次抽籤，以更有效地避免同一國家的球隊在分組賽中相遇。

傑志早前已落實丹恩奴域加盟，這位射手有望在亞冠中上陣並創新紀錄。（傑志提供）

另外，據外國媒體報導，東亞區暫未有國家或地區表達主辦分組賽的意願，在西亞區有沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾等有意承辦下，西亞賽事有望在沙特或阿聯酋進行，東亞比賽或會於曾閉門舉行上屆賽事的卡塔爾上演。

這意味「藍鳥」或需在4月中遠赴外地、於17日內出戰6場賽事，惟球隊受本地疫情影響，已長達一個多月未有正式比賽，球員狀態成疑。再者，雖然港超復開無期，但傑志參戰亞冠前後必須遵守當地及香港隔離政策，勢影響本地比賽賽程。

亞冠盃東亞區賽程： 外圍賽：4月7日 附加賽：4月14日 分組賽：4月21日至5月7日 16強（一場過）：9月14至15日 8強（一場過）：9月28至29日 準決賽首回合（主客制）：10月20日 準決賽次回合（主客制）：10月28日 決賽首回合（主客制）：11月21日 決賽次回合（主客制）：11月27日

傑志在2018年曾破天荒簽入前世界盃金球獎得主科蘭，重溫這位射手的一舉一動：

+ 3 + 3 + 3

港超其他合符超級外援資格的球員：