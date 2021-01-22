【東京奧運】國際奧委會與日本政府統一口徑　強烈否認奧運取消

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-01-22 20:46

英國《泰晤士報》今日（22日）引述日本執政聯盟高層指消息指，距奧運開幕僅餘半年之下，疫情毫無平息跡象，使日本政府內部有共識取消奧運。 不過，日本政府及國際奧委會（IOC）先後反擊，指有關報道完全失實。

《泰晤士報》有關奧運取消的報道面世後，引來極大迴響，同日下午，日本首相菅義偉表明「有決心實現東京奧運」，副內閣官房長官坂井學亦直指報道不實。

晚上，國際奧委會亦發出聲明，口徑與日本政府一致，直指《泰晤士報》有關奧運取消的「報道絕對失實」。

東京奧運聖火本來是希望之火，但到底能否繼續燃亮日本的奧運夢，仍是個謎。（Getty Images）

國際奧委會在聲明中寫道：「我們引述日本政府強而有力、而且清晰的聲明，指出該報道完全失實……今日有報道流傳，日本政府私下認定東京奧運會因新冠肺炎而取消，這是極度失實的。」IOC續於聲明中引述日本政府所言，稱：「所有有關團體都正在為舉辦一屆成功的奧運而努力，我們用盡一切方法去對抗新冠肺炎。」

IOC最後總結道：「透過與在日本的夥伴們合作，IOC正集中全力，力求在今年成功舉辦奧運及殘奧。」

值得留意的是，去年東京奧運延期前，日本政府及IOC亦一直否認有關說法，直到3月才突轉向。國際奧委會原定在今年3月重啟奧運積分賽，亦會在3月21日重新展開聖火傳遞，外界普遍認為，3月將是決定東京奧運最終命運的「死線」。

近日有關東京奧運取消的風聲廣為流傳，參看有關報道：

疫情持續 英媒爆日本政府或取消奧運 爭2032捲土重來

日本否認英媒報道 菅義偉：有決心實現東奧

取消聲音漸增 奧委會成員：或需聯合國介入決定

即使日本疫情嚴峻，亦無阻民眾外出：

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香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：