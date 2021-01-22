【港超聯】停工7周　教練球員球迷聯署　提三大條件望下月復賽

本地足球組織「撐場大聯盟」今日（22日）發表由19個本地足球職球員及相關團體聯署的聲明，爭取港超聯球隊復操及復賽。

「撐場大聯盟」在Facebook專頁以「重啟港超 復操復賽」為題，發表由19個本地足球人士及有關團體聯署的聲明，指港超聯停賽停操7周以來，「不僅嚴重打擊球會收入，更令職業球員及香港隊成員無法保持最佳狀態，使接下來的港超球會亞洲賽及香港隊國際賽，難有高水準表現為香港繼續爭取榮譽」。

部份參與聯署的本地球圈人士：

聲明指出，主要目的是要求政府讓港超球隊「嚴守足總的隔離泡泡措施的前提下，盡快讓港超聯復操復賽」，並以確診數字為指標，提出3個復操及復賽條件：

1. 若每日確診數字在100宗或以下，政府應該同意及安排所有球隊可以分批分時段在特定場地，如將軍澳足總足球訓練中心及石門傑志足球訓練中心，於1月底開始復操及2月中開始在將軍澳足總場地開始閉門比賽；

2. 若每日確診數字在50宗或以下，政府應批准球隊2月中開始在指定球場，如旺角大球場或將軍澳運動場，閉門作賽，並且支援足總提供直播；

3. 若每日確診數字在10宗或以下，港超球隊的職球員於比賽前三天提供病毒檢測的陰性證明，政府在3月份之內，應該讓球隊於指定球場，容許有限數目球迷，如每場300至500人，在嚴格遵從防疫措施及社交距離的規定下入場觀賽。