【英足總盃】車路士青訓產品站起來　阿巴謙連中三元蒙特做隊長

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-25 12:54

「平嘢無好，好嘢無平」，看來是鐵一般的定律，放在車路士身上，或許不太正確。 英格蘭足總盃第4圈，車路士主場憑譚美阿巴謙連中三元，以3：1輕取英冠的盧頓過關。難得擔正的門將阿列沙巴拿加再度「中伏」，對方攻門腳溜入；前鋒的迪姆華拿完場前12碼宴客，縱然對大局沒有影響，主帥林柏特賽後依然力撐這名德國箭頭。

相比起其他英超「Big 6」，車路士的籤運算是不錯，第4圈面對英冠的盧頓，「車仔」全場未遇太大威脅，譚美阿巴謙上半場梅開二度，雖然盧頓一度追成1：2較接近紀錄，阿巴謙下半場再建一功，完成帽子戲法，最終以3：1擊敗對手晉級，下圈再鬥英冠的班士利。

車路士挫盧頓晉級 阿巴謙入3球成功臣 華拿十二碼宴客

譚美阿巴謙連中三元，隊友齊齊上前祝賀。（路透社）

【足總盃第4圈主要戰果】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

譚美阿巴謙連中三元，協助車路士晉級，風頭一時無兩。「車仔」今季大事擴軍，前線不少選擇，阿巴謙並非必然正選，但今仗再度「交到貨」，希望以場上表現換取林柏特的信任。

阿巴謙的競爭對手，正是今仗的前線拍檔迪姆華拿，這名德國箭頭今仗亦有機會建功，完場前博得12碼並親自操刀，可惜射門欠缺角度，盧頓門將輕鬆撲出，未能為球隊錦上添花。

華拿完場前12碼宴客，依然與入球無緣。（路透社）

華拿今季以4800萬鎊從RB萊比錫轉投車路士，加盟半季表現與身價有落差，聯賽至今僅入4球並有多次失機，更在聯賽連續11場未有進賬，似乎陷入信心危機。

即使華拿錯失入球的黃金機會，林柏特賽後亦肯定華拿的努力，入球的付出良多，「射失12碼當然失望，他（華拿）今仗十分努力，與譚美互相配合，製造不少威脅予對手，我也明白12碼宴客的感受，不能因為一個12碼就抹殺他今仗的努力，我相信他很快便會走出去。」

阿巴謙賽後表示今仗與華拿在前場的不斷配合，即使腳風不順依然十分努力，為對方射失12碼而感到可惜，並相信華拿只要取得入球，便可重拾信心。

華拿全場無進賬，隊友阿巴謙盛讚他今仗的努力。（路透社）

自從艾度亞文迪來投後，阿列沙巴拿加的正選位置即時不保。「Kepa」上圈鬥摩甘比再度披甲，終於力保不失，今季首次保住清白之身。今仗面對盧頓再有上陣機會，可惜再有「蝦碌」，面對盧頓角度及力度欠奉近門窩利射門，阿列沙巴拿加稍稍視線受阻，最終皮球在他的腳邊入網。

阿列沙巴拿加腳邊失波，面對英冠球隊未能力保清白之身。（路透社）

Luton pull one back against Chelsea!! 👀



Jordan Clark's shot squeezing past Kepa 😬pic.twitter.com/D5fDQtS8z5 — Goal (@goal) January 24, 2021

高價收購不及自家青訓可靠？

阿列沙巴拿加與迪姆華拿亦是車路士的貴價收購，Kepa以7160萬英鎊加盟車路士，成為全球最貴的門將；華拿去年夏天以4800萬鎊加盟，二人卻在今仗出洋相，難道證明了車路士的貴價收購亦不及隊中的自家青訓？

今仗連中三元的阿巴謙正是車路士「親生仔」，而另一青訓美臣蒙特，今仗更首度戴上隊長臂章，蒙特直言做隊長是他自小的夢想，「自6歲起，我也夢想戴上球會的隊長臂章，如今夢想成真，這個感覺非筆墨而形容。」

蒙特今仗與基莫亞（Billy Gilmour）合組中場線，林柏特盛讚二人的組合十分不俗，戰術紀律性令球隊進步。

美臣蒙特今仗戴上隊長臂章領軍。（路透社）

英超第20輪直播賽程（按圖放大）：