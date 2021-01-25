巴西球會空難釀六死　疑因疫情與大軍分途出征出事

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-25 12:26

巴西再有球會不幸遇上空難，今次出事的是丁組球會帕馬斯（Palmas FR）。周日球隊預備出戰一場盃賽，大軍乘商業客機前往作客球場，會長與其餘4球員乘坐一架小型飛機，不料起飛時失事墜毀，連同機師6人無一生還。 據了解，他們兵分兩路跟新冠肺炎疫情有關。

帕馬斯會長美拉（Lucas Meira）與球員柏薩迪斯（Lucas Praxedes）、奴爾（Guilherme Noe）、蘭奴利（Ranule Gomes dos Reis）及莫連拿利（Marcus Molinari）在今次意外中全部死亡，機師馬查度祖利亞（Wagner Machado Júnior）亦一同罹難。

球會指出，飛機在帕馬斯市附近的小型機場杜簡天尼斯飛行協會起飛，並在跑道末端撞毀，「我們遺憾地報告機上沒有生還者。」

巴西丁組球會帕馬斯遇上空難失事，釀成6人死亡。（網上圖片）

飛機原定前往800公里外的戈亞尼亞（Goiania），周一作客維拿諾華（Vila Nova）出戰綠盃（Cope Verde）賽事16強。 這是一項專供巴西南部和東北部豪門以外球隊參加的賽事。

消息指，大軍較早前已乘商業客機前往當地，可是陣中有球員因早前確診新冠肺炎需要隔離，至周日剛好檢疫期滿，於是乘坐小型飛機與大軍會合，可惜遇上意外。

帕馬斯公布球會遇上空難消息。（Instagram@palmasfr）

【帕馬斯小型飛機意外罹難者】 （按圖放大）

球會並未公布小型飛機牽涉入何種意外，巴西傳媒指出，出事小型飛機起飛後旋即墜落，並撞向跑道末端。今次是南美球壇近年空難最新一幕。2019年1月，阿根廷前鋒伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）在英國完成加盟卡迪夫城的手續後，乘坐小型飛機計劃回法國南特告別隊友和收拾細軟，飛機在英倫海峽墜毀，他與機師同告身亡。

最嚴重一次為2016年巴甲球隊查比高恩斯乘機前往哥倫比亞出戰南美盃賽事決賽期間，客機在當地山區失事墜毀，幾乎全員喪生的慘劇。2014年6月，已退役的前國際體育會隊長費蘭度（Fernando Lúcio da Costa）在一宗直升機意外中身亡。

【巴西丁組球會帕馬斯】 （按圖放大）