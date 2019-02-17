【E沙拿逝世】親友球迷葬禮傷心泣別　前南特隊友扶靈

伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）由乘私人飛機失蹤、尋回遺體到舉行葬禮，一家人度過極之難熬的一個月。 阿根廷時間周六（17日），家人、親友、球迷在告別式和葬禮跟他作最後告別，卡迪夫城領隊禾諾克也有出席，前南特隊友柏路斯 （Nicolas Pallois）為他扶靈。

28歲阿根廷藉前鋒E沙拿，今年1月由法甲球會南特轉會到英超的卡迪夫城，完成體測、簽完合約，他回南特跟隊友告別後，乘私人飛機到卡迪夫。不料這趟短途機發生意外，他和機師雙雙失蹤。至2月3日搜索隊發現失事飛機，4日後尋回他的遺體。

正值壯年遇上如此不幸意外，格外教人傷感，親友在送別儀式上紛紛落淚，有份扶靈的南特守將柏路斯，緊緊擁抱E沙拿的母親加以安慰，一班街坊鄰居在旁送別E沙拿靈柩時，同樣哀痛不已。

E沙拿出殯：前南特隊友柏路斯 （左排前）和E沙拿兄長Dario（左排第二位）扶靈。（美聯社）

E沙拿出殯：前南特隊友柏路斯緊緊擁抱E沙拿母親Mercedes Taffarel，加以安慰。（美聯社）

他的家鄉停頓了

在阿根廷聖菲省（Santa Fe）小鎮Progreso長大，E沙拿是這個只有數千人居住的小鎮最有名的人。

即使未入選國家隊，腳下功夫平平、速度也不算高，但他憑毅力慢慢在法甲熬出頭來，身高6呎2吋，踢法比較像傳統中鋒，能頂擅射，小鎮上幾乎所有人也崇拜他。

法新社訪問當地居民Lucia Torres，她哭着說：「實在太痛苦了，我仍是不明白和不能接受」，「我的市鎮在1月21日已經停頓，至今依然在停頓。」

Lucia跟E沙拿一家住得近，她形容E沙拿「就像我的家人一樣」。

E沙拿出殯：親友在E沙拿靈柩上獻花。（美聯社）

E沙拿出殯：E沙拿兒時效力的母會San Martin de Progreso會長Daniel Ribero，憶述E沙拿生前點滴。（Getty Images）

E沙拿的告別彌撒在他兒時效力的母會San Martin de Progreso禮堂內舉行，場外球迷佈置一條寫上「Emi，你永遠不會獨行」（Emi，nunca caminaras solo）的橫額。未能入場的街坊、球迷和當地居民早在場外等候，當他的靈柩被推出禮堂時，分立兩旁的眾人一起鼓掌致敬，為他們心目中的英雄作最後告別。

San Martin de Progreso會長Daniel Ribero說「E沙拿有如我們的代表」，「我們住在一個小村落，Emi是個名人，球隊中只有他一人能當上職業球員。」

告別儀式開始之前，球會在社交網站發帖：「我們在等待你……就如你離開我們的第一天那樣，不過今次你會永遠跟我們在一起，常在我們的心坎裏。」

E沙拿出殯：卡迪夫城領隊禾諾克親身到阿根廷送別E沙拿。（美聯社）

禾諾克千里送別：「他是我的球員」

驗屍報告指出，E沙拿因頭部及身體重創死亡，估計是飛機失事墜海時引致。他的遺體周五（16日）送回布宜諾斯艾利斯，然後再載回Progreso鎮。

早前形容E沙拿事件是「當上球隊管理層40年來最難熬日子」的卡迪夫城領隊禾諾克，跟球會行政總裁Ken Choo一起出席葬禮。不惜千里送別E沙拿，禾諾克說：「他已跟我們簽約，他是我的球員」。

他希望跟E沙拿家人會面，「然後當你到村內走一遍，好像整條村也跟這件事有關連，我從未經歷過這種事。人們給我看E沙拿4歲的照片，然後是他7歲的。我也跟他的學校老師交談過。」

E沙拿傷感最後告別